“Матильда” как провокация политического кризиса

После 100 лет Россия возвратилась к идеям Черной сотни. Тупик идей.

Похоже “Матильда” превращается в политическую воронку, которая втягивает новые персонажи и создает по методу случайного выбора неожиданные сценарии.

Сегодня уже мало кто помнит точки входа в “проект Матильда”. Еще несколько месяцев назад казалось, что автор и герои нам ясны и все не сложно – вот Церковь, странная Поклонская, вот охранители и всем им противостоит свободное общество. Средневековье встретилось с современностью.

Но чем быстрее ускоряется процесс, тем становится ясно – в нем много героев, еще больше заинтересантов, разные стратегии. Фактически перед нами траблшутинг, превращение мифической проблемы в нерешаемую задачу, из которой надо найти выход.

1. Предположим, что “Матильда” привязана к президентскому избирательному циклу. Прекрасный образец мобилизации консервативных сил. Всей партии “четвертого срока”, требующей продолжения и усиления курса на народность и изоляцию. Массы, традиция, вызов, запрос на насилие и ожидаемую силу.

2. Чем вся эта православно-консервативная движуха не концепт народного ответа на юбилей 100 летия Революции. Нам казалось, что общество и власть спокойно забыли о юбилее, устранились от него. Но нет- оказались втянуты и вынуждены ужасаться срежиссированной народно-охранительному прочтению Истории. Не захотели напрягаться – примите иной Мировоззренический ответ на Революцию – попы с кадилами, Государь-Император, мироточение статуй и повальный запрет на ваш образ прошлого.

3. “Матильда” – это и мобилизация РПЦ. Эту мобилизацию они проводят не в первый раз – в 2012 году уже было молитвенное стояние поругания святынь от “Pussy Riot”. Было празднование юбилея патриарха, Было Молитвенное стояние «Православные против абортов» Понять РПЦ можно – сейчас она находится в периоде мучительного ожидания катастрофы- перехода большей части прихожан в Украинскую автокефалию под управлением Константинопольского патриарха. Без Украины, без ее приходов РПЦ- это осколок, периферийная церковь. Тем более, что год назад РПЦ сделала отличный ход – отказ от участия в Критском соборе. Под объявленную мобилизацию попадает все: и сбор людей, и борьба с иным мнением, и собирание недвижимости, и демонстрация даже не лояльности, но огосударствления Церкви, и подмена Христианских ценностей чистой пропагандой “патриотизма и русского мира” ( хотя при чем тут Иисус).

4.”Матильда” демонстрирует и глубокий внутрицерковный раскол с участием околовластных политических групп. Одни группы инициируют конфликт, другие- стараются перехватить под свою повестку. Условно – есть партия епископа Тихона (которая собирает всех недовольных патриархом Кириллом; консерваторов, реакционеров, изоляционистов, сторонников русского мира) и есть партия патриарха( официозная, лоялисткая, скучная от отсутствия живой мысли; партия клира византийского кроя) Эти две крупнейшие партии используют тему “Матильды” и раскручивают ее, вовлекают сторонников и дают низовой инициативе показать себя во всей красе. При том, что пострадавшая фигура тут Патриарх, при любом раскладе – все претензии предъявят ему: не удержал, не был решителен, позволил, не уберег.

5. “Матильда” спровоцировала (а может это и был один из сценариев) классическую аппаратную борьбу групп влияния по кадровым решениям. Не случайно под ударом в итоге оказался министр культуры Мединский. Претензии на него ссыплются со всех сторон. Должность будущего министра культуры – это приз от Матильды. В 2012 году демиургами, вершившими назначения были Михалков, Володин, Гергиев. Первые два имени сейчас пожалуй не актуальны. Но Поклонская назвала покровителей Учителя – Гергиев и Кожин. Так что демиурги культуры сменятся. И не факт, что одним из них станет епископ Тихон.

6.У истории с Матильдой специфический характер – тут играют предельно жестко, с максимальным опережением, стараются вовлекать в игру буквально все институты – парламент, партии, силовиков. Правда, государство старается все еще делать вид своего неучастия. И даже Президент говорит, что он не хочет вмешиваться в спор. Но спор этот вдруг распадается на множество сюжетов: Исаакий, банк Пересвет, дело реставраторов, дело Серебренникова, дело Российского авторского общества, и даже соседствует “он вам не Димон”. И кажется, что никто не обеспокоен репутационными потерями. По самой Церкви нанесен едва восстановимый удар, под ударом репутация России, бьют по культуре, образованию.

7. После 100 лет Россия возвратилась к идеям Черной сотни. Звучат давно отжившие идеи о монархии и самодержавности, о нелегитимности всей политической системы, начиная с 1917 года. Тупик идей. Фактически через “Матильду” все заинтересованные стороны тянут общество в искусственно создаваемый кризис.

Источник – Незыгарь