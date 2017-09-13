Турпоток в Крыму упал на 30%

Туристов в Крыму на 30% меньше, чем в прошлом году. Оккупанты обвиняют Турцию.

Туристический сезон в Крыму еще не закончился, но предварительные итоги уже можно подвести. «Власти» оккупированного полуострова признают сокращение количества туристов. Но по их данным спад составляет всего 4%, а туроператоры оценивают снижение турпотока в 20-30%.

Падение спроса на отдых в Крыму было ожидаемым, потому что в 2017 году открылось турецкое направление – самое популярное у россиян, говорят в пресс-службе туроператора «Алеан».

«Турция предложила беспрецедентные низкие цены», – отмечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

На рынке есть предложения стоимостью 20 тыс. рублей за неделю в Турции с перелетом и опцией «все включено», добавляет она, а в Крыму такие же деньги придется отдать только за проживание, без учета дороги и питания.

«В этом сезоне мы наблюдаем падение спроса на отдых в Крыму в пределах 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сообщили ВВС в туристической компании «Алеан».

У каждого оператора своя статистика, но в среднем спад составил от 30%, соглашается Павел Арипов из «Мультитура».

Туроператоры считают данные по пакетным турам, не учитывая тех туристов, которые едут на отдых самостоятельно. С учетом этой категории АТОР оценивает спад спроса в 20%, говорит Ломидзе.

В тоже время, «минтуризма Крыма» утверждает, что на конец августа, на полуострове отдохнули 4 млн человек. Это на 4% меньше, чем за этот же период годом ранее.

Источник – Русская служба Би-би-си