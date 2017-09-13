Стало известно об аресте украинца, похищенного в Беларуси

Павла Гриба, как оказалось, арестовали еще в агусте.

В Краснодаре 19-летнего украинца Павла Гриба арестовали на два месяца до 17 октября.

Решение об аресте вынесено 17 августа.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин уточнил, что его подзащитного содержат в Краснодаре в СИЗО-5 Федеральной службы исполнения наказаний. Его обвиняют по статье 205,1 Уголовного кодекса России (“содействие террористической деятельности”).

Напомним, Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению дело о похищении российскими спецслужбами 19-летнего украинца Павла Гриба в Беларуси.

Источник – ТАСС.