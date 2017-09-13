Судей из РФ, поддержавших оккупацию Крыма, не пустили на всемирный Конгресс

Судьи мира не желают видеть у себя на мероприятиях судей, поддержавших оккупацию Крыма.

Во вторник, 12 сентября, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин и ряд других российских судей, были не допущены на Четвертый Конгресс Всемирной конференции конституционных судов. Причина – поддержка ими оккупации Крыма.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Ирина Фриз.

«Впервые в истории Конгресса на него не был допущен Председатель Конституционного Суда РФ Зорькин и другие российские судьи, которые принимали решение и признали аннексию Крыма», − написала она.

Мероприятие проходило в Литве.

По словам Фриз, значительное внимание на Конгрессе было уделено Украине и осуждению грубого нарушения территориальной целостности украинского государства со стороны российских оккупантов.

В частности глава КС Литвы Дейнюс Жалимас заявил, что в мире нет другого примера, чтобы судебная власть была дискредитирована больше, чем в России.

«Каждый профессиональный юрист знает, что аннексия Крыма – это агрессия и преступление. Нет такого прецедента ни в одной стране, где ее суд был бы использован для осуществления такого преступления», − сказал он.

Согласна с ним и президент Литвы Дали Грибаускайте.