Мединский грозит Поклонской правоохранительными органами

Вложившись в фильм “Матильда”, Минкульт России противится попыткам срывов его демонстрации.

Министр культуры России Владимир Мединский считает беззаконием, цензурой и давлением на государство угрозы, поступавшие в адрес создателей фильма «Матильда» и кинотеатров, намеренных его демонстрировать.

По мнению чиновника, такое давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся «активистов» с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений», уже приведшие к отказу от показа фильма одной из крупнейших сетей кинотеатров в РФ, должны жестко пресекаться правоохранительными органами.

Об этом говорится в заявлении министра.

«Любые намерения «инициативщиков» на местах «запретить показ», любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры − это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ», − сказано в документе.

По его словам, право на демонстрацию произведения дает прокатное удостоверение федерального образца, выданное Министерством культуры РФ. У «Матильды» оно есть.

Потому Мединский призвал руководство киносетей не поддаваться на угрозы: «Вашу работу оценивает зритель, а заполошные сектанты-поджигатели − это клиенты других специализированных учреждений».

При этом в попытках срыва показа фильма министр прямо обвиняет «экс-прокурора Крыма», нелегитимного депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую.

«Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более, не готов разгадывать мотивации разнокалиберных активистов-поджигателей, нагло именующих себя «православными», − сказано в заявлении.

Напомним, Наталья Поклонская неоднократно высказывала свое недовольство тем фактом, что в фильме описана внебрачная связь российского императора Николая II, причисленного к лику святых. По ее мнению, рассказывая об этом эпизоде жизни Романова, авторы картины оскорбляют чувства верующих.

Источник – Русская служба Би-би-си