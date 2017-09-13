Россия предагает свою резолюцию о введении миротворцев ООН на Донбасс

Россия не отказывается от идеи введения на Донбасс миротворцев ООН, но настаивает, чтобы состав согласовывался с бандформированиями ОРДЛО.

Миротворцы ООН, которые могут быть направлены на восток Украины согласно предложенному Россией проекту резолюции, будут иметь стрелковое оружие для защиты наблюдателей ОБСЕ, состав миссии ООН должны будут одобрить как правительство Украины, так и представители незаконных организаций “Л/ДНР”.

Об этом говорится в подготовленном Россией проекте резолюции.

Подчеркивая необходимость обеспечить безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ на фактической контактной линии, проект постановляет “учредить, после полного отвода сил и оборудования от фактической контактной линии, на период шесть месяцев миссию ООН по поддержке и защите миссии СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины, с главой миссии, который будет докладывает напрямую генеральному секретарю ООН”.

В этой связи предполагается, что миссия ООН “должна быть снабжена стрелковым оружием и легким оружием, и наделена мандатом исключительно по защите групп наблюдателей ОБСЕ, проводить круглосуточный мониторинг в зонах разведения сил и вооружений от контактной линии между территорией подконтрольной вооруженным силам Украины и территорией в отдельных районах Донецкого и Луганского районов Украины”.

Также предполагается, что генсек ООН подготовит рекомендации по количеству персонала и национальному составу миссии, “которые будут согласованы с правительством Украины и представителями отдельных областей Донецкого и Луганского регионов Украины”.

Накануне по итогам телефонных переговоров президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель Россия согласилась на размещение миротворцев вне линии разграничения на Донбассе.

Напомним, 5 сентября президент России Путин выразил поддержку идее разместить на востоке Украины миротворческую миссию. При этом она должна стоять только на линии разграничения, а Украина должна согласовать ее с “ДНР” и “ЛНР”, говорил путин. Соответствующая российская резолюция направлена в Совет Безопасности ООН.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Верховной Раде 7 сентября, заявил, что в состав миротворческой миссии не должны входить представители “ДНР” или “ЛНР” и России, а ее мандат должен распространяться на всю территорию оккупированного Донбасса. Также Порошенко отказался согласовывать параметры миссии с “российскими боевиками”.

Источник – РИА Новости