Евреи России в опасности

Еврейские представительства в России подвергаются нападениям.

Неизвестные в ночь на вторник бросили в здание Федерации еврейских общин России (ФЕОР) на улице Образцова бутылку, предположительно, с зажигательной смесью. Об этом Интерфаксу сообщил представитель федерации Борух Горин.

«Сегодня утром мы обнаружили на здании ФЕОР со стороны Новосущевского переулка пятно, а внизу лежали осколки бутылки. По мнению сотрудников нашей охраны, в бутылке содержалась зажигательная смесь», — сказал Горин.

По словам представителя федерации, сейчас осколки бутылки находятся на экспертизе в правоохранительных органах.

Источник – Интерфакс