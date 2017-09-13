ЛЕСНАЯ_СРЕДА: КубаньНАШ или стоит ли претендовать на территорию России?

Может ли наличие в России территорий, компактно заселенных украинцами, стать основой для территориальных претензий к России? Даже на уровне эмоций и даже в рамках фейсбучных войн?

Сразу же после аннексии Крыма в марте 2014 года в социальных сетях стали появляться пост за постом, со ссылками на всевозможные интернет ресурсы, в которых казалось бы вполне себе обоснованно доказывалось, что территория Кубани, по ту сторону Азовского моря и вплоть до Кавказских гор, должна быть не иначе как украинской.

Радикальные политики, облачившись в камуфляж, делали одно заявление за другим: мол, выгоним сейчас кацапов с Крыма (а уже с начала боевых действий на Донбассе, то и из Донбасса) и пойдем Кубань отвоевывать.

Фундамент, на котором зижделся российский крымнашизм основывался на тезисе: Крым был завоеван императрицею Екатериной Второй, то есть российским оружием, и все это время был в составе сперва Российской империи, затем при Союзе – в РСФСР, а Украине принадлежал всего-ничего.

Ну и наконец, самым главным вопросом был языковой. Мол, в Крыму подавляющее большинство русскоговорящие – а значит и мир там должен быть русский, то есть российский.

Казалось бы, исходя из этой же логики следовало бы и действовать и властям Украины (ну, по крайней мере, декларировать): Ведь на Кубани сельская местность в большей степени говорит по-украински или украинским суржиком. И что удивительно, даты заселения этих земель украинцами те же самые, что и заселение Крыма выходцами из глубинки Российской империи, конец восемнадцатого века.

Земли то кубанские были не заселены – степи Приазовья, и опять же в результате решения императрицы Екатерины разогнать Запорожскую сечь, уничтожив институт гетманства, заставило лишенных всех своих прав казаков переправляться через Азов и создавать там, на свободных и не заселенных территориях, новые поселения. Видимо, вне территории Украины украинское казачество не пугало имперскую власть. Так и появились те самые кубанские казаки (ничего общего к фильму не имеющие). И даже в период так называемой Гражданской войны в России и войны УНР с большевиками был совсем короткий период, когда Кубань действительно было частью Независимой Украины (16 февраля 1918 года была провозглашена Самостийная Кубанская Народная Республика, которая на правах федерального субъекта вошла в состав Украины).

Также есть в России и куда более далекие от границ с Украиной территории, плотно заселенные потомками выходцев из Украины – на Дальнем Востоке. Туда в начале 20 века в столыпинских вагонах отправилось крестьянство ради выделенных земельных участков. Туда же ссылали крепких крестьян, называемых большевиками «кулаками».

Но может ли все вышесказанное стать основой для территориальной претензии к России? Даже на уровне эмоций и даже в рамках фейсбучных войн? Как мне кажется, ни в коем разе. Ибо чем же тогда отличается украинское общество от 86% россиян, поддержавших аннексию Крыма? Ведь уровень мышление политиков и населения, как следствие по принципу «кто первый встал того и тапки» – это совершенно девятнадцатый и первая половина двадцатого века. В двадцать первом веке – мировое право превыше всего.

А всякие разговоры на тему «КубаньНАШ» не только не помогают в целом развитию украинского общества и не отделяют от империи, как бы болезненно это самое отделение не происходило, а наоборот – заставляют поверить в столетиями навязанный миф о том, что русские и украинцы один народ. Ибо только у дураков и совершенно недалеких людей мысли сходятся. А очень хочется верить, что это не так.

Не говоря уже о том, что сознательное преувеличение и раздувание роли кубаньнаш-истских идей специально используется российской пропагандой для поддержания высокого градуса антиукраинских настроений в России.

Так, что Кубань – это Россия (пока сама Россия существует), а Крым – это Украина. И вариантов других нет.

#ЛЕСНАЯ_СРЕДА: – регулярная авторская рубрика журналиста Евгения Лесного специально для сайта “Гуляй Поле”. Совершенно субъективный взгляд на современные события в Украине и вокруг нее. При перепечатке – ссылка на “Гуляй Поле” обязательна.