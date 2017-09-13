Как Украина поставила на колени “Газпром”

“Газпром” не может обойтись без украинской ГТС. Доказано европейцам.

“Газпром” остановил газопровод “Северный поток” на профилактику. Плановый ремонт, как сообщила компания газопровода Nord Stream AG, продлится до 22 сентября. При этом остановлены обе нитки газопровода, по которым российский монополист может перебрасывать непосредственно в Германию, минуя страны-транзитеры, 55 млрд кубометров газа в год.

В этой новости нет ничего примечательного, если бы не одно “но”. Одновременно с остановкой на профилактику своего “козырного” газопровода, который якобы должен заменить ненадежный с точки зрения России маршрут транспортировки газа через Украину, “Газпром обратился к “Нефтегазу Украины” с просьбой “подменить” “Северный поток” на период ремонта. По данным “Нафтогаза Украины”, “Газпром” увеличил заявку на транспортировку газа в Европу через территорию Украины на 47 млн кубометров – до 315 млн кубов в сутки. “Нафтогаз” ответил, что готова обеспечить выполнение увеличенных заявок в полном объеме, хотя добавил, что “такие значительные колебания объемов транзита не предусмотрены условиями контракта между “Нафтогазом” и “Газпромом”. При этом “Нафтогаз” отметил, что “Газпром”, выставляя заявку на увеличение объема перекачки газа, не соблюдает условия контракта по поддержанию рабочего давления в газотранспортной системе – по данным “Укртрансгаз”, в пункте соединения газотранспортных система Суджа – наибольшем по объему поступающего из России газа – на сегодня давление составляет 57 атмосфер при нормативных 60, предусмотренных транзитным договором с “Газпромом”.

Данное обращение “Газпрома” к “Нафтогазу” – наилучшее опровержение всех заявлений россиян о ненадежности украинской газотранспортной системы. Ведь “Северный поток” останавливается летом (а не зимой, когда потребление газа в Европе резко возрастает) и всего лишь на 11 дней, а без украинской трубы “Газпром” уже обойтись не может. К тому же в этом году “Газпром” использует украинский маршрут для поставок газа в Европу как никогда активно – за восемь месяцев этого года Украина прокачала почти 62 млрд кубометров газа, что на 23,4% больше, чем за соответствующий период прошлого года, и на 45,6% больше, чем за восемь месяцев 2015 года. Если динамика прокачки газа сохранится, то в этом году по украинскому маршруту может быть прокачано почти 100 млрд кубометров, что является максимумом с 2011 года.

А спрос на российский газ в Европе в этом году высокий – его использование в энергетике растет, а подземные хранилища были опустошены прошлой холодной зимой, поэтому их нужно наполнить. Однако на начало сентября заполнение подземных хранилищ в ЕС отстает от динамики прошлого года на 8%, не хватает около 7 млрд кубометров газа. Поэтому заявка на прокачку газа через Украину может возрасти на 150-160 млн кубометров по сравнению с обычной, и приблизиться к максимуму пропускной способности, который составляет 400 млн кубометров в сутки.

Обращение россиян за помощью к Украине очень красноречиво свидетельствует, что построив “Северный поток”, как замену транзита через Украину, “Газпром” все равно не может обойтись без украинского маршрута. И даже если представить, что “Газпрому” удастся проложить еще и “Северный поток – 2”, все равно, заменить украинскую ГТС будет нечем. Представим на секунду, что необходимость ремонта на одном из “Северных потоков” возникла в разгар зимы, когда европейцы потребляют российский газ, что называется, “с колес”. При этом украинская газотранспортная система разветвленная, и позволяет проводить ремонт на одной из веток газопровода, не прекращая транзит в Европу полностью.

Даже российская пресса начала писать о том, что если динамика спроса на российский газ будет оптимистичной, то у “Газпрома” могут возникнуть проблемы: ведь в 2019 году истекает срок действия контракта на транзит газа через Украину, а российской компании может не хватить экспортных мощностей в обход украинской ГТС, чтобы выполнить контракты.

Тогда как, если бы “Газпром” не зависел от деструктивной политики Кремля, ему не пришлось бы вбухивать миллиарды долларов в строительство обходных газопроводов. Вместо этого он мог бы получить “тепличные” условия работы в Украине и не переживал бы за стабильность поставок газа в Европу. Например, Кремль уже который год подряд пугает Европу якобы низкими запасами газа в украинских подземных хранилищах – это, по его субъективному мнению, не гарантирует стабильность обеспечения газом европейских потребителей в зимний период. Хотя на самом деле, подобные заявление – полная белиберда: “Газпрому” никто не и никогда не мешал закачать летом свой собственный газ в украинские подземные хранилища, заплатить за хранение, а при необходимости – оперативно его выгрузить и поставить в Европу. Однако вместо этого в “Газпроме” предпочитают обвинять во всех бедах Украину – якобы она не создает запасы газа (за свой счет?), которые должны помочь “Газпрому” выполнить его контракты с Европой.

В цивилизованном мире все решаемо, при общем согласии и к взаимной выгоде. Если бы “Газпром” вел с Украиной чисто экономическую, а не политическую игру, он уже давно мог бы получить существенные льготы при хранении своего газа в украинских ПХГ, как этого добились европейские компании. В июле оператор украинской ГТС компания “Укртрансгаз” создала на базе 10 газохранилищ таможенный склад, который позволяет трейдерам хранить газ в течение 1095 дней без проведения процедуры растамаживания. То есть, компания может завести в Украину газ, закачать его в ПХГ, и хранить в течение почти трех лет, а потому отправить с территории Украины покупателю, не уплачивая при этом налоги и таможенные сборы.

Источник – Александр Суков, “Деловая столица”