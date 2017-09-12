Россия будет судиться с США из-за дипсобственности

В МИД РФ не утратили надежды через суд добиться возвращения своей дипсобственности в США.

Министерство иностранных дел России не видит только один способ вернуть себе российские дипломатические объекты в США.

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков после переговоров с первым заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.

«К сожалению, перспективы урегулирования проблемы с возвратом дипломатических объектов пока я не вижу. Поэтому мы пойдём в суд, как об этом было уже сказано президентом России. Американцев предупредили», − заявил Рябков.

Напомним, 27 июля Конгресс США подавляющим большинством голосов окончательно одобрил законопроект о новых санкциях в отношении России. В документе, в частности, говорится о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».

Комментируя принятие данного законопроекта, президент России Владимир Путин назвал санкции «бесконечным хамством» угрожал ответными мерами.

28 июля в МИД РФ сообщили, что с 1 августа Россия приостанавливает использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Кроме того, российские власти потребовали, чтобы США к указанному числу было сокращено количество работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.

31 августа США потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили это требование к 2 сентября. В Москве назвали такие действия Вашингтона «рейдерским захватом» российской дипломатической собственности.

5 сентября заявил, что Россия обратится в суд в связи с лишением её права распоряжаться своим имуществом в США:

«Американская сторона лишила российское государство права пользоваться нашим имуществом. Это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение МИД обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хвалёная американская судебная система», − отметил глава государства.

7 июля на встрече Путина и президента США Дональда Трампа проблема дипсобственности РФ в США обсуждалась. Но никаких договоренностей после этого не последовало.

Источник – RT