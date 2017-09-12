Российские правоохранители приписали Украине “минирование” вокзалов и ТЦ

Российские правоохранители запугивают население Украиной. На этот раз обнаружив минирование вокзалов и ТЦ.
Телефонные звонки в российских регионах с угрозами “минирования” объектов с массовым пребыванием людей, в том числе вокзалов и торговых центров, исходят якобы с территории Украины.
Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в силовых структурах РФ.
“Есть оперативная информация, подтверждающая, что звонки (о “минировании” – ред.) поступают с территории Украины”, – заявил собеседник агентства.
Он напомнил, что в последние два дня в крупных российских городах произошла целая серия анонимных звонков о “минировании” различных административных и торговых зданий, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками.
Источник – РИА Новости