123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Российские правоохранители приписали Украине “минирование” вокзалов и ТЦ

РИА Новости
12 сентября 2017

Российские правоохранители запугивают население Украиной. На этот раз обнаружив минирование вокзалов и ТЦ.

Телефонные звонки в российских регионах с угрозами “минирования” объектов с массовым пребыванием людей, в том числе вокзалов и торговых центров, исходят якобы с территории Украины.

Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в силовых структурах РФ.

“Есть оперативная информация, подтверждающая, что звонки (о “минировании” – ред.) поступают с территории Украины”, – заявил собеседник агентства.

Он напомнил, что в последние два дня в крупных российских городах произошла целая серия анонимных звонков о “минировании” различных административных и торговых зданий, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками.

Источник – РИА Новости

Tags: минирование, Россия-Украина, ТЦ

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены