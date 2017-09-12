Российские правоохранители приписали Украине “минирование” вокзалов и ТЦ

Российские правоохранители запугивают население Украиной. На этот раз обнаружив минирование вокзалов и ТЦ.

Телефонные звонки в российских регионах с угрозами “минирования” объектов с массовым пребыванием людей, в том числе вокзалов и торговых центров, исходят якобы с территории Украины.