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Новости

США и Великобритания не признают законным приговор Ахему Чийгозу

Посольство США в Ураине
12 сентября 2017

Цивилизованные страны мира отказываются признавать заккым приговор заместителю председателя крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу.

США признали, что оккупанты в Крыму незаконно приговорили к 8 годам лишения свободы заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Об этом говорится в заявлении в твиттер-аккаунте посольства США в Украине.

«Безосновательное обвинение Ахтема Чийгоза ‒ очередной пример постоянных притеснений, имеющих место в оккупированном Россией Крыму», ‒ пишет американское посольство.

Ранее министр Великобритании по делам Европы и Америк сэр Алан Дункан обеспокоен приговором, вынесенным заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу.

«Великобритания призывает к освобождению Чийгоза, как и все растущего числа крымчан, которых «де-факто» российские власти посадили в тюрьму за противостояние незаконной аннексии. Крым является частью Украины, и поэтому Великобритания не признает легитимными российские «де-факто» власти в Крыму», ‒ отметил министр.

Источник – Посольство США в Украине

Tags: Ахем Чийгоз, Россия-Великобритания, США

© Гуляй Поле

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