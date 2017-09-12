Российский телевизор от Саакашвили не зависит

Это самая большая дичь, которую я слышу за последнее время. Миша играет на руку Путину. Миша играет на руку российскому ТВ. Вот сейчас ТВ вцепится в эту историю с Мишей. Вот как Миша на них играет.

О да. Без Миши российское ТВ, наверное, забыло бы об Украине. Без Миши они, наконец, занялись бы своими пенсиями, своими урезанными бюджетами на медицину, своими, наконец, выборами.

Причем это же не сейчас. Это давно про Мишу говорят, что он играет им на руку. Это с того момента, как он начал наотмашь критиковать украинского президента. Вот сейчас российское ТВ воспользуется этой критикой. Вот он опять налил воду на мельницу их антиукраинской истерики. И поэтому Миша враг Украины. Он дестабилизирует обстановку. Нам трудно. У нас война. А он критикует. Он разрушитель.

Смешно. Каждый разумный человек понимает, что Мишин антагонист Петр Алексеевич – он для российского ТВ та же вода на ту же мельницу. Та же красная тряпка. Любое его слово и любое его дело. Исходя из этой логики, Порошенко не должен принимать иностранных военных на своих парадах. Потому что это на мельницу ненависти. Порошенко не должен бороться за безвиз. Потому что это на мельницу истерии. Порошенко особенно не имеет права биться за евроинтеграцию, потому что это у росТВ вызывает особо судорожные припадки.

Конечно, ни на какого Путина Миша не работает, когда остро критикует президента Украины. Миша критикует президента Украины, потому что он считает, что это нужно самой Украине. Можно понять тех, кто в этом его не поддерживает вот ровно по той причине, что считает, что не время. Что и без того раздрай. А тут еще Миша. Но по этой логике нужно отменить вообще всех критиков власти. Потому что раздрай и потому что не время. По той же логике не нужно принимать никаких языковых законов. Потому что война и потому что не время и потому что они уже вызвали конфликтную ситуацию и потому что в них вцепятся росканалы. Но ведь принимают же! Потому что если не сейчас, то когда, потому что надо когда-то начинать, потому что завтра будет поздно.

Так почему же с Мишиной критикой по-другому? Почему именно она «дестабилизирует» ситуацию, вот почему – кто-то видел внятные объяснения ‒ почему Мишина критика считается дестабилизирующей? Она неприятна – да. Она временами груба – да. Она может быть даже несправедлива и пристрастна. Но это что – повод взять и прихлопнуть Мишу, отняв у него гражданство? Это не повод. У Миши отнимают гражданство не, потому что он дестабилизирует, а потому что раздражает и даже бесит. То есть здесь мотивация не политическая (целесообразность), и не юридическая (нарушил). Здесь мотивация человеческая. Один человек не сдержался и силой сделал то, чего делать не стоило. Не сумел с собой справиться. На простом народном языке случился беспредел. Это не я говорю. Это хором говорят юристы. И в этом с ними согласны избиратели Петра Алексеевича. Даже те, кто никогда ни минуты не сочувствовал Мише. Вот это у меня вызывает колоссальное уважение. Даже те, кто сроду не был его сторонником, даже, тот считает, что беспредел. И что так не надо было. Не стоило.

А потом что? Да ничего из ряда вон выходящего. Миша заявляет: со мной поступили незаконно. Но юридически восстанавливать справедливость – это страшно долго. Он политик. Он не может терять драгоценное время. Он говорит: я пойду напролом. Обратите внимание: он же не по кустам прыгал. Не через Ростовскую же он область входил в Украину. Он за две недели объявил, на какой границе с каким государством его следует ждать. Это какая-то уже полная дичь, когда на одну доску начинают ставить Мишин переход границы и вторжение российских войск в Крым и в Донбасс. Это какой-то сюрреальный нонсенс. Ага. Вторжение, о котором объявлено за две недели. Преступление, о котором оповещен весь мир. Прорыв гражданина Украины, у которого в руках все еще паспорт Украины, на территорию Украины, в сопровождении других граждан и политиков Украины. Это да. Это полный синоним российской агрессии.

Конечно, формально там все нарушено. Но почему те, кто делает сегодня акцент на том, что там формально все нарушено, забывают упомянуть первопричину этих нарушений, когда тоже формально нарушено было все. Он беспределом ответил на беспредел. Такое случается. Особенно в среде политиков. Ничего хорошего в этом нет. Но и ничего из ряда вон выходящего, когда Мишу нужно клеймить как «преступника», а еще лучше путинского агента нет тем более.

И я никакой не Мишин фанат, к слову. Просто нам тут в РФ он, как бы это сказать, роднее. Он заслуженный враг Российской Федерации. Его здесь мочат раньше и последовательнее, чем Порошенко, и тем более Авакова. По крайней мере, в этом причина, по которой офигеваешь от упреков в «сотрудничестве с Кремлем», которое шьют Мише. Плюс, конечно любой гражданин РФ (и не только РФ), который побывал в Грузии в Мишину пору, будет уважать его всегда, за то, что он там сделал. Там тоже у него было миллион критиков. И врагов. Но если вы сделаете трезвый анализ плюсов и минусов его правления, плюсы бесспорно перевесят. Он сотворил там чудо. Это объективно, и для меня это не предмет дискуссий. Это совершенно не значит, что он сумел бы повторить это чудо в Украине. Это значит только то, что я и сказала: этого человека есть за что уважать.

Я надеюсь, что эта ситуация разрулится достойно. Извините за много слов. Накипело. Особенно закипаешь, когда видишь, что хоть кто-то в каком бы то ни было контексте начинает ориентироваться на то, что скажет российское федеральное ТВ.

Источник – Елена Рыковцева