В России массово эвакуируют торговые центры и школы из-за анонимных звонков о бомбе

Во многих городах России поступают сообщения о минировании торговых центров.
В крупных городах по всей России эвакуируют торговые центры, школы, вузы и административные здания из-за анонимных звонков. На это внимание «Медиазона».
Представители правоохранительных органов в одних регионах заявляют, что идут учения, в других регионах информацию об учениях опровергают.
В пресс-службе МВД России прокомментировать информацию о массовых эвакуациях не смогли.
По информации в СМИ, эвакуации прошли в Ставрополе, Перми, Уфе, Красноярске, Владивостоке, Челябинске, Омске, Магадане, Екатеринбурге, Брянске, Рязани, Новосибирске.
«Ura.ru» утверждает, что в Сургуте вооруженные люди в камуфляже проверяют водителей на дороге.
Информация об эвакуации стала поступать вечером 10 сентября.