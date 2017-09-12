Полиция задерживает сторонников Саакашвили

Антон Геращенко опровег утверждение Давида Сакварелидзе о том, что начались массовые репрессии против сторонников Михаила Саакашвили. Задержаны двое.

Двоих соратников бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, Александра Бурцева и Андрея Котыченко, задержали за применение силы к пограничникам. Об этом депутат Верховной Рады Украины, член коллегии министерства внутренних дел Антон Геращенко написал в Facebook.

Он раскритиковал заявление бывшего заместителя генпрокурора Украины Давида Сакварелидзе о том, что против соратников Саакашвили «начались массовые репрессии».

«Я помогу и ему (Сакварелидзе), и украинским СМИ, и гражданам разобраться в этом вопросе и дать собственную оценку действиям «боевика-титушки» Саакашвили Александра Бурцева. На видео Александр Бурцев… с особым цинизмом, похваляясь собственной безнаказанностью, бьет и толкает защитников Украины – пограничников, в том числе защищавших Украину в зоне АТО», – утверждает Геращенко. «Давид Сакварелидзе называет Андрея Котыченко, бившего и душившего сотрудников пограничной службы, «активистом». Смотрим видео. Даем свою оценку действиям Андрея Котыченко, Сакварелидзе и Саакашвили», – отмечает Геращенко.

Ранее Сакварелидзе написал, что «арестовали… активиста из Черкасс Андрея Котыченко», который «был непосредственно среди тех, кто заводил Михаила в Украину, поддержав волю и стремление украинского народа к демократии и справедливости». «Вчера пятнадцатью представителями МВД был задержан наш соратник из Ивано-Франковска – Александр Бурцев, который также активно участвовал в событиях воскресенья», – добавил Сакварелидзе и призвал немедленно освободить задержанных.

Ранее в воскресенье, 10 сентября, Михеил Саакашвили, лидер партии «Рух новых сил Михаила Саакашвили», экс-председатель Одесской ОГА, бывший президент Грузии и бывший гражданин Украины, в сопровождении толпы сторонников незаконно прорвался через государственную границу Украины со стороны Польши на пункте пропуска «Шегини».

Во время инцидента 11 бойцов Национальной полиции и 5 пограничников получили телесные повреждения.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Впоследствии было открыто еще и уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (сопротивление сотрудникам правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей).

Источник – Антон Геращенко.