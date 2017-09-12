Россия обвинила Украину в украинизации

Хотя в украинском законе “Об образовании” ничего не сказано о русском языке ничего не сказано, Россия обвиняет Украину в ущемлении русскоязячных.

Россия стала уже пятой страной, которой не понравился новый украинский закон “Об образовании”.

“Хотя в законе русский язык не упоминается, очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима”, – говорится в заявлении Министерства иностранных дел России. “Рассматриваем этот шаг как попытку «майданной» власти осуществить полную украинизацию образовательного пространства страны, что прямо противоречит как ее Конституции, так и взятым Киевом на себя международным обязательствам в гуманитарной сфере”, – сказано в нем.

Напомним, что официальные власти Венгрии, Румынии и Молдовы выразили озабоченность новым украинским законом об образовании, а Польша призвала Украину к консультациям по его применению в школах.

В ответ премьер Владимир Гройсман поручил министру образования и науки Лилии Гриневич и министру иностранных дел Павлу Климкину провести консультации с послами стран Европейского Союза по вопросу языковых норм новой редакции закона “Об образовании”.

Новая редакция закона “Об образовании” предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе – первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

Источник – Lb.ua