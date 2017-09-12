Саакашвили и Тимошенко в базе “Миротворца”. Почему там нет Медведчука

Общество до сих пор не понимает, как такой человек, как Медведчук, может вести переговоры от Украины. Впрочем, здесь следует принимать во внимание, что присутствие Медведчука, который напрямую имеет возможность выходить на Путина, судя по всему, является важным фактором для украинской власти.

После прорыва украинско-польской границы в ПП “Шегини” апатрид Михаил Саакашвили попал в чистилище “Миротворца”. Добавили его в тот же день, 10-го сентября. Впоследствии компанию ему там составила соратница Юлия Тимошенко, которая была рядом и пыталась пиариться, как могла, на этом событии. Вслед за ними в базу “Миротворца” попал нардеп-“батькивщиновец” Сергей Власенко, а также внефракционный нардеп Дмитрий Добродомов, которые так же принимали участие в незаконном пересечении госграницы. При этом, например, тот же Валентин Наливайченко, принимавший участие в событиях, до сих пор не в базе.

Однако, украинцев заинтересовало другое. На странице “Миротворца” в сети “Фейсбук” задали вопрос, почему, мол, в вашей базе еще нет Виктора Медведчука. И звучат эти вопросы не первый год.

“Миротворец” ответил на вопрос в стиле “предоставьте доказательства”.

Впрочем, объяснение отсутствия Медведчука в базе может быть совсем другим. Поскольку в чистилище добавляют даже за посещение Крыма и фото с полуострова (возьмем множество российских актеров, ведущих и артистов, а также американку Вейхель Кимберли). А чего стоит факт перемещения самолета Медведчука на Россию 24-го августа в День Независимости и, вообще, довольно частые его полеты в страну, с которой у нас закрыто воздушное пространство.

24 августа 2017 года, борт P4-GEM. Частный джет Dassault Falcon 900EX вылетел из “Чайки” в Киеве и приземлился в московском “Внуково”.

По данным СМИ, на одном из Falcon 900EX (стоимостью около $50 млн), который находится в Украине, Медведчук летает на мирные переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Не стоит забывать, что Медведчук – это кум Путина. В 2016-м году журналисты провели расследование и зафиксировали, как часто он летает на Россию, несмотря на прекращение авиасообщения. Программа “Схемы” даже засняла один из таких полетов и показала другие. В частности, в октябре 2016-го, Медведчук посетил заседание международного дискуссионного клуба “Валдай” в Сочи. Казалось бы, множество доказательств, более убедительных нежели фотографии в Крыму. Добавляйте в “Миротворец”. Но, вопросов к Медведчуку нет. Вот только ответ, почему он не в “Миротворце”, кроется в самой этой истории. Медведчук входит в состав подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Кроме этого, даже сам Владимир Путин назвал Медведчука “украинским националистом”. Как такого человека внесешь в “Миротворец” после всего этого. И действительно, было бы странным, если бы официальный представитель Украины в переговорах был занесен в базу, которой пользуются украинские силовики. Это сразу бы окончательно дискредитировало саму идею и функционирование “Миротворца”, с последующим же вылетом Медведчука в Москву или на заседание в Минск, которому никто бы не помешал. К которому, и без того, много вопросов, но об этом потом…

С другой стороны, общество до сих пор не понимает, как такой человек, как Медведчук, может вести переговоры от Украины. Впрочем, здесь следует принимать во внимание, что присутствие Медведчука, который напрямую имеет возможность выходить на Путина, судя по всему, является важным фактором для украинской власти. Официально Медведчук занимается вопросами освобождения заложников. Неофициально – летает напрямую в Москву. И можно лишь гадать, к Путину в гости или по бизнес-вопросам.

Понятно, что в “Миротворце” лукавят, когда говорят “предоставьте доказательства”. Однако общественный запрос, который как бы напрямую намекает, что Медведчука необходимо не просто в базу внести, а “посадить на кол”, на самом деле понятна и в определенной степени логична. Как кум Путина может представлять интересы Украины? “Миротворцу” вообще стоило бы пересмотреть собственную концепцию, поскольку и без Медведчука хватает пробелов. Взять хотя бы отсутствие Ахметова, с “гудками” и разговорами с “митингующими” во время событий 2014-го года, работающими “национализацированными” предприятиями в “Л-ДНР” (что было бы невозможным без договоренностей с местными вожаками) и так далее. Вполне возможно, что в “Миротворце” стоило бы создать чистилище для тех, до кого еще не дошли руки, старых “грешников”, которые предавали Украину ранее. Где им припомнили бы все. Таким образом, не было бы привязки исключительно к событиям конфликта. Иначе, вот эти явные пробелы в “Миротворце” выглядят очень странно, если вообще не дискредитируют его в глазах общества.

Источник – Андрей Коваленко, Depo.ua.