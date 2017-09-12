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Новости

Жириновский пригорозил России Майданом

"Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым"
12 сентября 2017

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не доволен тем, как прошли муниципальные выборы в России. По его мнению, власти РФ провоцируют революцию.

Лидер российской политической партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил действующей в России власти Майданом.

Об этом он заявил в эфире пропагандисткой программы “Вечер с Владимиром Соловьевым”.

“Выборы ваши позор. Чем сильнее будете нас давить, тем сильнее объединимся. Мы вам такой Майдан устроим – вам киевский покажется ягодками. С нами будет армия и ФСБ, они тоже устали от вашего давления”, – заявил Жириновский.

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Tags: выборы, Жириновский, майдан

© Гуляй Поле

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