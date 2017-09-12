Жириновский пригорозил России Майданом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не доволен тем, как прошли муниципальные выборы в России. По его мнению, власти РФ провоцируют революцию.

Лидер российской политической партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил действующей в России власти Майданом.

Об этом он заявил в эфире пропагандисткой программы “Вечер с Владимиром Соловьевым”.