Жириновский пригорозил России Майданом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не доволен тем, как прошли муниципальные выборы в России. По его мнению, власти РФ провоцируют революцию.
Лидер российской политической партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил действующей в России власти Майданом.
Об этом он заявил в эфире пропагандисткой программы “Вечер с Владимиром Соловьевым”.
“Выборы ваши позор. Чем сильнее будете нас давить, тем сильнее объединимся. Мы вам такой Майдан устроим – вам киевский покажется ягодками. С нами будет армия и ФСБ, они тоже устали от вашего давления”, – заявил Жириновский.
Источник –