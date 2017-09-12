Россия поставляет в Северную Корею нефть в обход санкций

TheWashington Post утверждает, что РФ сознательно нарешает режим санкций, поставляя в КНДР нефть.

Между Россией и КНДР существует коридор контрабандных поставок нефти, позволяющий Северной Корее выдержать западные санкции, наложенных в ответ на проведение страной ядерных испытаний.

Об этом сообщает TheWashington Post со ссылкой на представителей американских властей.

Американские чиновники, ответственные за соблюдение наложенных США санкций, указывают на рост морского грузового сообщения между портами КНДР и российским портовым городом Владивосток.

“Такая торговля может поддерживать Северную Корею, пока Соединенные Штаты пытаются углубить экономическую и политическую изоляцию режима Кимов в ответ на недавние ядерные испытания”, – говорится в материале.

Чиновники администрации Трампа надеялись, что новые торговые ограничения, введенные Китаем, включающе временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, могут в конечном итоге склонить северокорейский режим к переговорам о сворачивании ядерной программы.

Вместе с тем американские власти и эксперты по Северной Корее получают информацию о резком росте торгового оборота с весны прошлого года, что совпадает с новыми санкциями ООН и запретом на поставки топлива в мае китайской государственной компанией National Petroleum Corp. Контрабандные поставки в основном включают в себя топливо, которое не может производиться в стране и имеет жизненно важное значение для экономики Северной Кореи.

Как сообщал “Апостроф”, накануне Совет безопасности ООН ввел дополнительные санкции против Северной Кореи. В частности, предусматривается введение запрета на поставки в КНДР сжиженного природного газа и газового конденсата.

TheWashington Post