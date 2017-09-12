Муженко пообещал российской власти суд в Гааге

Украинцы защищают Родину, а суждународный суд ждет руководство РФ.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко назвал возбуждение уголовных дел против украинского военного руководства в России “промывкой мозгов” и напомнил о том, что российское правительство ждет суд в Гааге.

“Судя из новостей “следственного комитета” России учения “Запад – 2017” сопровождаются очередной промывкой мозгов “русскоязычному населению”. Мы защищаем свою Родину! А российское руководство, которое ведет войну против Украинского народа точно ждет Гаага”, – написал он на своей странице в Facebook.

Следственный комитет России (СК РФ) заявил о возбуждении двадцати уголовных дел против руководителей Министерства обороны Украины.

“Главным следственным управлением СК России возбуждено еще 20 уголовных дел в возбуждено еще 20 уголовных дел в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, его заместителей Ивана Руснака, Ивана Шевчука, Игоря Павловского, Александра Дубляна, начальника генерального штаба Виктора Муженко, а также его первых заместителей и заместителей Игоря Колесника, Сергея Бессараба и Владимира Хижего”, – заявили в СК РФ.

Также возбуждены дела против должностных лиц, осуществляющих руководство разведкой, сухопутными войсками и воздушными силами, в том числе специальными операциями: Сергея Попко, Василия Бурбы, Сергея Наева, Анатолия Пушнякова, Александра Красноока, Александра Павлюка, Андрея Грищенко, Александра Локоты, Сергея Дроздова, Михаила Забродского, Игоря Лунева и Игоря Воронченко.

В действиях высшего военного руководства Украины российское следствие усмотрело признаки преступлений, предусмотренных ст.ст.356, 357 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид).

Источник – Виктор Муженко