Путин идет дорогой Сталина

Владимир Путин, будучи сторонником жесткой руки, пытается повторять внешнеполитический путь Сталина. Результат не заставит себя ждать.

Когда мы осмысливаем события последних лет, то понимаем, насколько по-идиотски повёл себя Путин в отношении Украины. Не хотел базу НАТО в 1000 километров от Москвы – ввёл войска в Крым. Молодец. Как следствие – получил целую страну в 500 километров от Москвы, с явным намерением вступить в это самое НАТО и понастроить у себя столько баз, сколько только влезет. Как ещё одно следствие – усиление НАТО в странах Балтии, американские солдаты, позирующие на фото в ста метрах от российской границы и в крайне опасной близости от Петербурга. Хотел за счёт аннексии повысить себе рейтинг – повысил, не вопрос. Только теперь аннексировать уже особо ничего не получится, а рейтинг падает – санкции, усталость от телевизора и пустой холодильник никто не отменял.

Всех переиграл Владимир свет Владимирович. Мо-ло-дец.

Самое смешное в этом то, что Путин, как сторонник политики «крепкой руки», при котором в России снова начали появляться памятники Сталину, наступил один в один на сталинские грабли, только удар по лбу вышел значительно сильнее, чем схлопотал в своё время Иосиф Виссарионович.

Итак, 1945 год. Закончилась Вторая мировая война в Европе, близится она и к завершению в целом: скоро СССР объявит войну Японии, а США сбросят ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки (американцы думают, что на Хиросиму и Кокуру, но мы-то с вами знаем, что над Кокурой в тот день будет облачно, и приготовленная для Кокуры атомная бомба упадёт на запасную цель, город Нагасаки, а в Японии появится поговорка «Везучий, как Кокура»).

Но хотя мировая война ещё идёт, союзники – СССР, США, Британия и Франция – понимают, что проиграть Японии они не смогут, даже если сильно захотят, и занимаются важным делом – делят мир. Сталин и его дипломаты ведут себя активнее торговки на Привозе, выдирая для Союза всё новые и новые территории. По итогам Второй мировой войны СССР обрастёт Кёнигсбергом-Калининградом, несколькими японскими островами, в его зону влияния войдёт половина Берлина и половина Германии, половина Кореи, Польша, Чехословакия, будут признаны совместные советско-немецкие завоевания в Восточной Европе и странах Балтии – и это далеко не полный список. Но он мог бы быть и длиннее.

В процессе делёжки мира Сталин начал присматриваться к Турции, которой принадлежали важнейшие с военной точки зрения черноморские проливы Босфора и Дарданелл.

Отнять проливы по методу Калининграда-Кёнигсберга не представлялось возможным по одной ма-а-а-аленькой причине: Турция была во Второй мировой нейтральной страной, а под конец войны и вовсе объявила войну Германии (хоть по факту и не воевала). Отнимать землю у формальных союзников было не комильфо даже для незакомплексованного, в общем-то, Сталина.

Но проливы хотелось, и хотелось сильно. Поэтому Сталин и Молотов придумали хитрый (на самом деле, не очень) план: потребовать от Турции огромное количество земель на границе с СССР и проливы, чтобы в случае торга «милостиво» отказаться от территориальных претензий и удовлетвориться проливами или даже военной базой на проливах – ну, а к чему приводит присутствие баз Москвы, мы уже знаем на крымском опыте.

В общем, Советский Союз начал дипломатическую игру. Был разорван действующий уже лет двадцать договор с Турцией.

СССР активно намекал как Турции, так и Британии с США, что у Турции слишком много земли, и не мешало бы её, знаете ли, перераспределить. Черчилль и Рузвельт что-либо перераспределять в сторону огромного красного пятна на карте желанием не горели и в принципе держались настороженно.

Сталин пнул руководителей Грузинской и Армянской советских республик, и те разразились заявлениями о «незаконно отнятых» Турцией территориях. Причём народный комиссар иностранных дел Армянской ССР дошёл до того, что в исторической справке обосновал необходимость присоединения к Армении турецких земель, опираясь на договоры почти столетней давности. Впрочем, его довольно быстро переплюнул товарищ Молотов, с каменным лицом обосновывавший Черчиллю необходимость присутствия СССР в черноморских проливах договорами… 1805 и 1833 годов.

Турция довольно чётко представляла себе, что такое Сталин и что такое СССР.

Не менее чётко она понимала разницу в военной мощи собственно себя и во-о-о-н того огромного красного пятна на карте. Поэтому турки сделали самое умное, что могли, а именно – озаботились поиском союзников. Найти их было не очень сложно – и Британия, и США никак не хотели отдавать стратегически важные проливы Союзу (это неизбежно закончилось бы уничтожением или существенным уменьшением территории Турции – см. «Крым, 2014 год»). Поэтому Турция прямо и недвусмысленно послала СССР в известном направлении и вести любые дальнейшие переговоры отказалась.

Пик кризиса пришёлся на первое послевоенное лето – август 1946 года. Весна того года охарактеризовалась проигранным СССР «иранским кризисом»: попытка Сталина немножко присвоить себе Иран и покатать по нему туда-сюда танчики закончилась для Вождя Народов нерадостно. Западные страны достали мокрые тряпки и вдоволь повозили усатому по морде лица, окончательно лишив того надежды стать вождём ещё одного народа. Танчики пришлось вывести, а лицо – утереть.

С Турцией Сталин надеялся отыграться за позор в Иране, но закончилось всё примерно так же, только ещё хуже. После того, как СССР публично выдвинул пять требований по Черноморским проливам и начал активизировать войска на турецкой границе, американцы схватились за голову и срочно начали разрабатывать первый план ядерной войны с СССР – причём война могла быть ядерной только в одностороннем режиме, своей-то ядерной бомбы на тот момент у СССР ещё не было.

Параллельно США, Британия и Франция заявили о полной поддержке Турции, США запустили программу помощи туркам, и в воздухе явно запахло жареным.

Сталин, явно ощущая на лице что-то мокрое, противное и тряпковидное, был вынужден второй раз за год поднять руки и признать поражение. Советский Союз прекратил подготовку к войне с Турцией и перестал публично педалировать вопросы проливов.

Но одной тряпки на лице Сталина было явно мало. Турция, понимая, что большое красное пятно с карты никуда в ближайшее время не денется, пошла на усиление союза с США, и в феврале 1952 года вступила в НАТО. Альянс построил там военные базы, и Турция стала одной из немногих стран, на территории которых находится ядерное оружие США. С территории Турции оказалось чрезвычайно удобно не только следить за СССР, но и реагировать на его действия на Ближнем Востоке. А в случае ядерной войны с турецкой территории в сторону Союза устремились бы ядерные боеголовки.

Так товарищ Сталин в очередной раз всех переиграл. Хотел отнять у Турции проливы – а вместо этого схлопотал ядерное оружие США у себя под брюхом и огромную страну в НАТО (единственную мусульманскую, кстати).

Несмотря на то, что ещё при Сталине СССР пошёл на попятный, а его наследник Хрущёв вообще публично признавал критичность ошибки в «турецком вопросе», Турция никогда не забывала полученный в 1946 году урок. А вот в Москве его забыли довольно быстро. И в 2014 году на том же Чёрном море очередной кризис, и Москва лезет в Крым…

…Что происходит сейчас, мы уже видим. Мы можем даже слышать отдалённое «плюх-плюх» мокрой тряпки, неумолимо приближающейся к одному мерзкому ботоксному лицу. Потому что у истории остается, по сути, только один вопрос: точный год вступления Украины в НАТО. Других вопросов у истории уже нет.

Источник – Юрий Гудименко, inforesist.org