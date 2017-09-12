Европарламент намерен отменить роуминг для украинцев

Власти Евросоюза, очевидно, услышали призыв Петра Порошенко отменить плату за роуминг для Украины.

В Европейском парламенте предложили отменить плату за роуминг в мобильной связи между Европейским Союзом и Украиной, Молдовой и Грузией, создать трастовый фонд для инвестиций в Украину и, возможно, ввести новые санкции против России

Предлагаемые меры накануне ноябрьского саммита программы ЕС “Восточное партнерство” содержатся в проекте доклада с рекомендациями Европарламента другим европейским институтам по этой программе.

Европарламент предлагает для этих трех стран-участниц программы предоставить привлекательную модель “Восточного партнерства-плюс”, предусматривающую, кроме упомянутого, также введение для этих стран односторонних тарифных преференций или создание широкополосных каналов связи с ними высокой мощности.

Проект, который должны для начала рассмотреть на заседании комитета по иностранным делам Европарламента 14 сентября, также предлагает, чтобы Европейская комиссия вместе с Европейским инвестиционным банком разработала план создания “нового Европейского инвестиционного плана для Украины и других стран-участниц” Восточного партнерства”, которые достигли наибольшего продвижения в реформах”.

Новый трастовый фонд для Украины, как говорится в документе, должен сосредоточиться на частных и государственных инвестициях, в частности в социальную и экономическую инфраструктуру, а также на тех, которые имеют целью усилить способность Украины осваивать инвестиции.

В документе также, среди прочего, отмечена поддержка восстановлению полного суверенитета Украины в Крыму, Грузии в Абхазии и Южной Осетии и Молдовы в Приднестровье.

Кроме того, проект предлагает четко поддержать европейские стремления стран-партнеров, вспомнив о действующем в ЕС положение о том, что “любая европейская страна может обратиться с просьбой о получении членства в Европейском союзе, если она отвечает” копенгагенским критериям и демократическим принципам и придерживается основных свобод и прав человека и меньшинств, а также верховенства права.

Этот проект до его рассмотрения полным составом Европарламента в ноябре еще может претерпеть изменения.

Сейчас в странах Евросоюза работают над текстом так называемой “Брюссельской декларации”, которая должна быть одобрена участниками саммита “Восточного партнерства” в Брюсселе в ноябре. Главные споры идут вокруг того, должно ли в декларации быть предложение о “признании европейских стремлений” Украины, Молдовы и Грузии. Такое предложение уже было в “рижской декларации” предыдущего саммита “Восточного партнерства” 2015 года, но сейчас, по сообщениям дипломатов ЕС, против этой фразы выступают Германия и Нидерланды.

Напомним, в июле президент Петр Порошенко призвал власти Европейского союза отменить плату за роуминг со странами ЕС для украинцев.

Как известно, с 15 июня внутри Евросоюза отменена плата за роуминг.

“Радио Свобода”