Тупик имени Саакашвили. У Порошенко нет хороших решений

Лишив гражданства Саакашвили, Порошенко поставил себя в ситуацию, когда каждый новый шаг – хуже.

Сначала Петр Алексеевич вручает украинский паспорт Михеилу Николозовичу. Тогда никого особо не смущало, что к нему, вроде, имеют претензии правоохранители родной Грузии. Тогда “лидеры мнений” нам все объясняли. В Грузии – промосковский режим, жаждущий расправы над личным врагом Путина. Поэтому никто особо не разбирался. Выдали паспорт как очень нужному Украине. И еще – куче разных “грузинских советников и помощников”, чтобы делать “реформы по-грузински”.

Я лично тогда не был очень рад, ведь понимал, что перенос любого подобного опыта в Украину – дело сложное и малореальное.

Собственно, для чего Порошенко заварил эту кашу? Ответ очевиден. Из-за собственной пиаромании. Очень хотел попиариться на теме “грузинских реформ”. Почему Саакашвили согласился? Видимо, хотел что-то кому-то доказать, ну и имел всегда серьезные амбиции. Тогда они оба были нужны друг другу. И, видимо, уже тогда хотели друг друга использовать.

Но самое главное другое. Именно Порошенко заварил эту кашу. Это была исключительно его инициатива. Саакашвили не достался ему от Януковича или Тимошенко. Он сам его пригласил.

Иногда я читаю слезливые оды порохоботов о “коварном грузине”, который обманул светлого душой и наивного Петра Алексеевича, и мне смешно.

Нет, он хотел пиара, он хотел использовать Саакашвили, пока тот будет выгоден, и собственно, чего греха таить – на определенном этапе последнего это тоже вполне устраивало.

Мы помним, какую роль сыграл Саакашвили в том, чтобы растить политическое поле для президента. Напримре, когда надо было “мочить” Коломойского, или помогать отставке правительства Яценюка. Тогда Саакашвили достаточно технично “мочил” Народный Фронт и его спонсоров. Но уже тогда было ясно, что союз бывшего президента Грузии и нынешнего Украины – временный.

Саакашвили было тесно в Одесской области, а пускать “выше” Порошенко его не мог – слишком мощная фигура, а у нашего президента фобия всех ярких людей. Вы только посмотрите, кем он себя окружает!

Кроме того, тема с “грузинскими реформами” себя исчерпала и больше не приносила баллов. Надо было или действительно начинать какие-то реформы, или искать новые темы. Соответственно, президент решил избавиться от “грузинских гастролеров”, но, как ожидалось, на родину вернулись не все. Саакашвили начинает собственный проект в Украине. На первых этапах – не слишком успешный, потому что он воспринимался многими не слишком положительно. В привычной манере, он не стал сдерживать себя в аргументах и эмоциях. Критика была достаточно жесткой.

Очевидно, оба субъекта чувствовали себя достаточно оскорбленными.

И здесь Порошенко принимает абсолютно иррациональное решение. Лишить Саакашвили украинского гражданства. Которое сам же и дал. При этом, ссылаясь на нарушение собой же законодательства.

Видимо, тогда он думал, что это – гениальный выход. Тем более, что сам Саакашвили был тогда за пределами Украины. Мол, он больше не приедет. Ну, и для гарантии – добились от грузин разрешения на экстрадицию. По логике Банковой, все это должно біло “обезопасить” их от Саакашвили надолго.

Но они просчитались. Они думали, что он – обычный украинский политик, который бы в этой ситуации действительно растворился на Западе. Но тот начал новую игру. Игру, к которой сторона украинского президента оказалась не готовой.

Результаты мы увидели только что. Президент Порошенко загнал себя в угол.

Что делать дальше? Наказывать Саакашвили и выдавать? И показать себя диктатором и душителем свобод, провоцируя протесты? Или не реагировать на откровенные нарушения, дискредитировать власть и себя?

И все это он заварил сам. Потому что думает о красивой картинке больше, чем о сути, а не просчитывает шаги, не слушает никого, кроме себя, пытается всех использовать и т.д.

Все сам. И даже нет “Левочкина”, на которого можно было бы “кивать”. Как Януковичу.

Вот в чем еще Порошенко повторяет Януковича – его никогда не видно, когда все ждут какой-то позиции. Он обязательно подождет, куда повернет, и только потом что-то может сказать. Не знаю, кто его научил такой “умной тактике”. Очевидно, он считает, что так показывает силу.

Но это не так. И объяснить это некому, ведь людей, которые в принципе могли сказать что-то умное, он возле себя не оставил. И это тоже роднит с Януковичем.

Источник – Петр Олещук, “Новое Время”.