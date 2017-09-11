Кто и почему убежал из России за год

Кремль теряет контроль над ситуацией. Опасаясь за свои жизни, из России бегут известные люди.
О том, что российская журналистка Юлия Латынина покинула Россию вместе с родителями стало известно 9 сентября. Она сообщила об этом в прямом эфире “Эха Москвы”. Поводом для отъезда, по словам Латыниной, стал недавний поджог ее машины, который она расценила как предупреждение о возможном покушении на ее жизнь.
В июле Латынина рассказала о нападении на свой дом – пострадали восемь человек, среди которых были четверо пожилых людей и двое детей. Дом облили токсичным веществом.
“Нам сначала дали нюхнуть духовности, а потом в нашу машину снизошел благодатный огонь”, – так прокомментировала все эти нападения Латынина в эфире “Эхо Москвы”.
По словам Латыниной, эти нападения – “не инициатива государства”, потому что ее не обыскивали на границе, после нападения на ее дом ей предоставили охрану, а также присудили премию от “лояльной государству организации” Союза журналистов России.
По информации журналистки, вещество, которым травили ее дом – “нелетальное боевое отравляющее”, которое “купить невозможно”. И к нему, по словам журналистки, может иметь доступ Частная военная компания Вагнера. А атака на дом, напомнила Латынина, “состоялась первый раз после того, как я говорила о том, что кремлевский повар Пригожин получил вот эти месторождения в Сирии”.
По словам Латыниной, Кремль утратил контроль над ситуацией, и “эта утрата контроля – она шокирует”.
“Не в моем случае конкретно, а она шокирует многих людей в элите. Вот, собственно, пока утрата контроля существует, я не в России, родители не в России. В ближайшее время мы, видимо, в России не будем. Посмотрим, что будет дальше. Я не имею права рисковать жизнями родителей”, – заявила журналистка.
Кто еще покинул Россию в 2017 году
- 7 сентября из России уехал фигурант “Болотного дела” Иван Непомнящих, вышедший на свободу 24 августа. Восьмого сентября Ярославский областной суд оставил в силе решение об административном надзоре на Иваном. Если бы он остался в России, то не смог бы покидать пределы Московской области – семья Ивана живет в Сергиевом Посаде – а также не мог бы выходить из дому с 10 вечера до 6 утра. Ему также было бы запрещено ходить на митинги.
- 31 июля стало известно, что из страны уехал лидер групп “Ноль” и “Федор Чистяков Бэнд” Федор Чистяков после того, как в России запретили религиозную организацию “Свидетели Иеговы”, членом которой он является. Позже Чистяков отменил все запланированные в России концерты.
- 9 июля организатор “Русских маршей” Юрий Горский смог выехать в Литву, хотя находился под домашним арестом по делу об экстремизме. 14 августа стало известно, что он получил письменный ответ от литовской миграционной службы о том, что его прошение о политическом убежище будет рассмотрено.
- 4 июля Россию покинул оппозиционный политик, националист Вячеслав Мальцев, узнав о заведенном на него уголовном деле об организации экстремистского сообщества.
- 12 июня из страны уехал известный во Пскове тренер по единоборствам, участник антикоррупционной акции 12 июня Михаил Петров. Он попросил политического убежища в Эстонии из-за боязни преследования со стороны властей после того, как он с со своими учениками разрисовал стены штаба 76-й десантно-штурмовой дивизии во Пскове антивоенными рисунками.
- 12 июня в Киев бежал российский активист и член оппозиционной партии “Яблоко” Владимир Егоров после того, как его дом в городе Торопец Тверской области несколько раз поджигали неизвестные. В России против Егорова возбудили уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности через социальные сети. 5 июля стало известно, что украинские власти отказали активисту “Яблока” в предоставлении политического убежища. Позже он пытался скрыться на территории Беларуси, но его экстрадировали из Минска на родину.
- 21 февраля в Чехию уехал оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко, создатель проекта “Журналистика без посредников”. Журналисту поступали угрозы после его публикации о погибших в авиакатастрофе Ту-154 возле Сочи – в сети появились призывы лишить его гражданства и привлечь к уголовной ответственности.
- 16 января во Францию уехал художник-акционист Петр Павленский. В России ему грозит до 10 лет колонии по делу о побоях – продюсер “Театра.doc” Всеволод Лисовский обвиняет художника в избиении одного из актеров театра и “попытке изнасилования” артистки Анастасии Слониной. 4 мая Павленский получил во Франции политическое убежище
- Источник – “Настоящее время”