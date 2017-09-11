Кто и почему убежал из России за год

Кремль теряет контроль над ситуацией. Опасаясь за свои жизни, из России бегут известные люди.

О том, что российская журналистка Юлия Латынина покинула Россию вместе с родителями стало известно 9 сентября. Она сообщила об этом в прямом эфире “Эха Москвы”. Поводом для отъезда, по словам Латыниной, стал недавний поджог ее машины, который она расценила как предупреждение о возможном покушении на ее жизнь.

В июле Латынина рассказала о нападении на свой дом – пострадали восемь человек, среди которых были четверо пожилых людей и двое детей. Дом облили токсичным веществом.

“Нам сначала дали нюхнуть духовности, а потом в нашу машину снизошел благодатный огонь”, – так прокомментировала все эти нападения Латынина в эфире “Эхо Москвы”.

По словам Латыниной, эти нападения – “не инициатива государства”, потому что ее не обыскивали на границе, после нападения на ее дом ей предоставили охрану, а также присудили премию от “лояльной государству организации” Союза журналистов России.

По информации журналистки, вещество, которым травили ее дом – “нелетальное боевое отравляющее”, которое “купить невозможно”. И к нему, по словам журналистки, может иметь доступ Частная военная компания Вагнера. А атака на дом, напомнила Латынина, “состоялась первый раз после того, как я говорила о том, что кремлевский повар Пригожин получил вот эти месторождения в Сирии”.

По словам Латыниной, Кремль утратил контроль над ситуацией, и “эта утрата контроля – она шокирует”.

“Не в моем случае конкретно, а она шокирует многих людей в элите. Вот, собственно, пока утрата контроля существует, я не в России, родители не в России. В ближайшее время мы, видимо, в России не будем. Посмотрим, что будет дальше. Я не имею права рисковать жизнями родителей”, – заявила журналистка.

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