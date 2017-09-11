В Севастополь незаконно прибыло иностранное судно

В Севастополь приплыл иностранный сухогруз, нарушив законодательство Украины.

В порт оккупированного Севастополя 8 сентября прибыл сухогруз NADALINA под флагом Сьерра-Леоне, нарушив украинское законодательство.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам оккупированных территорий Украины.

«Очередное судно нарушило запрет на заход судов под флагами иностранных государств в закрытые Украиной порты и терминалы, расположенные и территории Автономной Республики Крым. 8 сентября в 16:39 зафиксирован заход сухогруза NADALINA под флагом Сьерра-Леоне в порт Севастополя. Судно прибыло из ливийского порта Триполи, откуда вышло 30 августа», – говорится в сообщении.

Напомним, морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым – Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта – закрыты на основании распоряжения Кабинета Министров Украины от 30.04.2014 № 578-р «Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта» и в соответствии с Приказом Министерства инфраструктуры Украины от 16.06.2014 г.. № 255 «О закрытии морских портов».

Источник – Министерство по вопросам оккупированных территорий