Россия: эту власть на выборах никто никому не отдаст

Какие бы впечатляющие результаты не демонтрировала российская оппозиция, власть на выборах не сменить.

Ну, что, ложку дегтя? Во-первых, поздравляю всех с победой на муниципальных выборах. Это действительно здорово. И, в общем-то, в нашей политической ситуации, даже и важно. Я хоть и говорю, что не вижу в российских «выборах» особого смысла, сам всегда хожу (ходил) и постоянно говорю, что лишний раз пойти поставить галочку пальцы не отвалятся. А вдруг. Вчера это «вдруг» и произошло. Ура! Но есть несколько «но»…

Во-первых, что касается захлестнувший фейсбук эйфории – «блестящая победа», «едро посыпалось», «мы победили» и прочее «Путин зассал».

К сожалению, победили только там, где разрешили победить. Там, где не разрешали – едро по прежнему рулит только в путь. Все то же самое – подтасовки, автобусы с военными и пр.

Во-вторых, при явке в двадцать процентов, и при 150-200 местах из полутора тысяч эта победа говорит все о тех же пресловутых четырнадцати процентах. Плюс – минус. Они есть, они никуда не делись – и это просто замечательно. Но, к сожалению, пока есть только они. А все те же восемьдесят шесть – тоже остались и тоже никуда не делись. Изменения в общественном сознании пока не произошло. Перераспределения соотношения сил пока не произошло. Просто в этот раз они не пришли.

Так что в реальности эта победа – техническая. То, что называется за неявкой соперника. Что никоим образом её не умаляет, конечно. Но и в излишнюю эйфорию впадать тоже не следует.

В-третьих, это здорово, что в Басманном и Хамовниках будут Азар и Яшин – я сейчас говорю без всякого сарказма, это действительно здорово и поздравляю обоих – но мне вот в моем Бутово от этого ни тепло, ни холодно. А уж тем более в моей эмиграции. В Хамовниках будет меньше платных парковок? Я поддерживаю платные парковки. Перестанут сносить хрущебы? Я считаю, что их надо все же сносить. Не так фантасмагорично, как это делается, но, все же, надо. Плитку перестанут перекладывать каждую неделю? Да бросьте. Станет меньше коррупция? Ну, так коррупцию я вообще считаю пятой по степени важности проблемой. Как по мне, неворующий Рейх даже еще хуже, чем ворующий.

Замечательно, что в Басманном будет меньше незаконных построек и больше лавочек – но лично я вот, например, как не мог вернуться, так и не могу.

Так что это – техническая победа на самом низовом, мало на что влияющем уровне.

Политическая жизнь в Москве спущена на самый минимальный уровень. На этом уровне власть разрешила нам поиграться в демократию. Мы поигрались и выиграли. Но, как по мне, это говорит совсем не о слабости власти. А о том, что она себя как раз почувствовала сильной. Уверенной. Почувствовала себя настолько укрепившейся, что разрешила даже этот демарш где-то на уровне пола. Понимая, что он ей ни чем не грозит.

Но в том, что этого не будет на более высоких уровнях – выборах мэра, или Госдумы – я не сомневаюсь ни на секунду. Там подобный волюнтаризм не будет разрешен никогда. Да и на этом уровне если надо будет сковырнуть – сковырнут на раз-два. У Галяминой вон до сих пор продолжаются попытки приписать голоса. Все по старому – автозаки и менты.

Так что никто не зассал. Как по мне – ровно наоборот.

Теперь приближаемся к главному.

В-четвертых. По сути, мундепы нам нужны только для одного – для выдвижения своего кандидата в мэры. И вот здесь мы подходим к основной проблеме.

В две тысячи тринадцатом нам уже позволили выдвинуть своего кандидата. Навальному уже давали голоса. Не то, что давали – по прямому приказу Собянина принесли, на блюдечке от «ЕР». И? И что? Чем все закончилось?

Закончилось всё Собяниным.

Ну, позволят нам в этот раз зарегистрировать своего кандидата не в ручном режиме, а по закону – а дальше-то что?

А дальше все то же самое – омон, автозаки, дивизия дзержинского, Собянин. Сколько бы процентов этот наш кандидат не набрал – хоть все девяносто девять.

Эту власть на выборах никто никому не отдаст.

Потому что – наконец, самое главное –

Здесь все будет решаться на улицах.

Не важно, сколько человек придет на выборы.

Важно, сколько человек готовы будут потом выйти на улицы, чтобы отстоять свой выбор и не дать украсть свой голос.

А здесь критической массы пока не наблюдается.

Что та же ситуация Галяминой сейчас отлично и показывает.

Проголосовать готовы, отстаивать свой голос – пока нет.

А так, – да, безусловно, победа.

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Источник – Аркадий Бабченко.