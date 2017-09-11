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Политика

Россия: эту власть на выборах никто никому не отдаст

Аркадий Бабченко
11 сентября 2017

Какие бы впечатляющие результаты не демонтрировала российская оппозиция, власть на выборах не сменить.

Ну, что, ложку дегтя? Во-первых, поздравляю всех с победой на муниципальных выборах. Это действительно здорово. И, в общем-то, в нашей политической ситуации, даже и важно. Я хоть и говорю, что не вижу в российских «выборах» особого смысла, сам всегда хожу (ходил) и постоянно говорю, что лишний раз пойти поставить галочку пальцы не отвалятся. А вдруг. Вчера это «вдруг» и произошло. Ура! Но есть несколько «но»…

Во-первых, что касается захлестнувший фейсбук эйфории – «блестящая победа», «едро посыпалось», «мы победили» и прочее «Путин зассал».
К сожалению, победили только там, где разрешили победить. Там, где не разрешали – едро по прежнему рулит только в путь. Все то же самое – подтасовки, автобусы с военными и пр.
Во-вторых, при явке в двадцать процентов, и при 150-200 местах из полутора тысяч эта победа говорит все о тех же пресловутых четырнадцати процентах. Плюс – минус. Они есть, они никуда не делись – и это просто замечательно. Но, к сожалению, пока есть только они. А все те же восемьдесят шесть – тоже остались и тоже никуда не делись. Изменения в общественном сознании пока не произошло. Перераспределения соотношения сил пока не произошло. Просто в этот раз они не пришли.
Так что в реальности эта победа – техническая. То, что называется за неявкой соперника. Что никоим образом её не умаляет, конечно. Но и в излишнюю эйфорию впадать тоже не следует.
В-третьих, это здорово, что в Басманном и Хамовниках будут Азар и Яшин – я сейчас говорю без всякого сарказма, это действительно здорово и поздравляю обоих – но мне вот в моем Бутово от этого ни тепло, ни холодно. А уж тем более в моей эмиграции. В Хамовниках будет меньше платных парковок? Я поддерживаю платные парковки. Перестанут сносить хрущебы? Я считаю, что их надо все же сносить. Не так фантасмагорично, как это делается, но, все же, надо. Плитку перестанут перекладывать каждую неделю? Да бросьте. Станет меньше коррупция? Ну, так коррупцию я вообще считаю пятой по степени важности проблемой. Как по мне, неворующий Рейх даже еще хуже, чем ворующий.

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Замечательно, что в Басманном будет меньше незаконных построек и больше лавочек – но лично я вот, например, как не мог вернуться, так и не могу.
Так что это – техническая победа на самом низовом, мало на что влияющем уровне.
Политическая жизнь в Москве спущена на самый минимальный уровень. На этом уровне власть разрешила нам поиграться в демократию. Мы поигрались и выиграли. Но, как по мне, это говорит совсем не о слабости власти. А о том, что она себя как раз почувствовала сильной. Уверенной. Почувствовала себя настолько укрепившейся, что разрешила даже этот демарш где-то на уровне пола. Понимая, что он ей ни чем не грозит.
Но в том, что этого не будет на более высоких уровнях – выборах мэра, или Госдумы – я не сомневаюсь ни на секунду. Там подобный волюнтаризм не будет разрешен никогда. Да и на этом уровне если надо будет сковырнуть – сковырнут на раз-два. У Галяминой вон до сих пор продолжаются попытки приписать голоса. Все по старому – автозаки и менты.
Так что никто не зассал. Как по мне – ровно наоборот.
Теперь приближаемся к главному.
В-четвертых. По сути, мундепы нам нужны только для одного – для выдвижения своего кандидата в мэры. И вот здесь мы подходим к основной проблеме.
В две тысячи тринадцатом нам уже позволили выдвинуть своего кандидата. Навальному уже давали голоса. Не то, что давали – по прямому приказу Собянина принесли, на блюдечке от «ЕР». И? И что? Чем все закончилось?
Закончилось всё Собяниным.

Главная парадигма “Русского мира” – это величие. О достоинстве речь не идёт, – Аркадий Бабченко

Ну, позволят нам в этот раз зарегистрировать своего кандидата не в ручном режиме, а по закону – а дальше-то что?
А дальше все то же самое – омон, автозаки, дивизия дзержинского, Собянин. Сколько бы процентов этот наш кандидат не набрал – хоть все девяносто девять.
Эту власть на выборах никто никому не отдаст.
Потому что – наконец, самое главное –
Здесь все будет решаться на улицах.
Не важно, сколько человек придет на выборы.
Важно, сколько человек готовы будут потом выйти на улицы, чтобы отстоять свой выбор и не дать украсть свой голос.
А здесь критической массы пока не наблюдается.
Что та же ситуация Галяминой сейчас отлично и показывает.
Проголосовать готовы, отстаивать свой голос – пока нет.
А так, – да, безусловно, победа.

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Источник – Аркадий Бабченко.

Tags: выборы, победа, улица

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