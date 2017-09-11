Оккупанты приговорили Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии

Оккупанты вынесли в Крыму очередной незаконный приговор.

Так называемый Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии общего режима заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Такое решение суд огласил 11 сентября.

Также суд вынес частное определение адвокату Чийгоза Александру Лесовому за многократные опоздания.

Поддержать Ахтема Чийгоза к зданию суда пришли около ста человек.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». «Власти» аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» так называемый суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля «суд» на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.