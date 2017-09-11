Путин уйдет как Ельцин

Есть несколько вариантов развития событий в России. Один из них – добровольный отказ Путина от власти.

Следующий президентский срок Владимира Путина станет «транзитным», в ходе которого полномочия главы государства будут переданы преемнику — по сценарию, который первым реализовал Борис Ельцин. Такой прогноз дал политолог, заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей в интервью креативному редактору Sobesednik.ru Дмитрию Быкову. При этом, считает эксперт, существует вероятность, что власть все-таки придется передать под давлением уличных протестов.

«Я думаю, что это даже не последний срок <Владимира Путина>, а транзит. Он изберется и уйдет по ельцинскому сценарию через два-три года», — полагает политолог.

По его мнению, к этому подводят признаки того, что «ситуация выходит из-под контроля». Соловей отмечает, что возможно несколько сценариев разрешения кризиса, из которых «ельцинский» вариант, примененный 31 декабря 1999 года, — самый гладкий.

«Есть негладкий, но мирный — с участием улицы, но без насилия. Как показывают события 1991 и 1993 годов, армия крайне неохотно стреляет в соотечественников. Ну, а если, не дай бог, прольется кровь, то по опыту киевского Майдана видно, что даже мирная революция после первых убитых резко меняет характер. В Киеве убили порядка 120 человек, и после этого режим Януковича был обречен, на какие бы условия и компромиссы он потом ни шел», — подчеркнул Валерий Соловей.

По его словам, если все произойдет гладко, Путин просто передаст власть преемнику. При этом, говоря о персоналиях, он выразил сомнения в том, что речь идет о Сергее Шойгу. К министру обороны нет полного, безоговорочного доверия, считает Соловей.

В большей степени, по его словам, можно доверять информации о том, что силовики, включая представителей армии и спецслужб, обсуждают кандидатуру Алексея Дюмина, ныне занимающего должность губернатора Тульской области. Кандидатуру Дюмина обсуждают «как предрешенную», подчеркнул политолог.

По его мнению, главной идеей постпутинской России должно стать общее оздоровление всех сфер общественной жизни.

По его словам, требуется возвращение к норме: нормальному образованию, спокойному бизнесу, объективной информации. Этого хотят все, причем, за небольшим исключением, даже в окружении Путина, отметил политолог.