В ООН вспомнили наглость и нескрываемую злость Чуркина по отношению к Украине

Нет речи об изменении позиции России в отношении Украины, но новый представитель РФ в ООН говорит с иным тоном.

Новый постоянный представитель России в ООН Василий Небензя демонстрирует более спокойный и взвешенный подход, чем был присущ работе его предшественника Виталия Чуркина. Такое мнение высказал постпред Украины при Организации объединенных наций Владимир Ельченко. Он отметил «резкое изменение стиля», которое дает определенные надежды.

«Говорить об изменении тактики видимо еще рано, новый постпред России работает всего месяц. Однако заметно, что очень резко изменился стиль, и я сказал бы, к лучшему. Это конечно не означает изменения позиции России, но нет той наглости и нескрываемой злости по отношению к Украине, которую постоянно с огромным удовольствием демонстрировал покойный господин Чуркин», — сказал Ельченко.

По его словам, Василий Небензя демонстрирует более спокойный подход, который выражается в отсутствии каких-то негативных эмоций в адрес Украины. «Посмотрим, как будет дальше, это только начало. Будем надеяться, что, возможно, это приведет и к определенному изменению тактики в позитивном ключе для нас», — добавил постпред Украины в ООН.

Постоянный представитель России при ООН сменился после скоропостижной кончины Виталия Чуркина после сердечного приступа 20 февраля. Глава российской дипломатии при Организации объединенных наций умер за день до своего 65-летия.

«Укринформ»