Внутренний враг Украины. Версия британского журналиста

Украинцам буквально невозможно угодить. Практически любое положительное изменение в Украине пропускается через цинизм и негатив.

Издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today журналист Питер Дикинсон считает, что вычисление врагов Украины стало довольно популярным занятием, но, несмотря на актуальность проблемы, один вездесущий и коварный враг все еще не раскрыт.

После того как Кремль отказался от выдумок о славянском братстве и вторгся к своим соседям, неудивительно, что первое место в списке принадлежит России. Следующей обычно идет коррупция. В то время как Россия – враг у ворот, коррупция – главный внутренний враг страны. В список также входит эклектичная коллекция врагов поменьше: от разрушительной бюрократии, эмиграции и низкой рождаемости до плохих дорог, кумовства и международного равнодушия. Однако один вездесущий и коварный враг все еще не раскрыт. Речь идет о негативе, обволакивающем восприятие украинцами своей страны.

Большинству иностранцев, проживающих в Украине, знакома картина: бесконечные разговоры с украинскими друзьями и коллегами, рассматривающими проявления оптимизма как очаровательный, но ребяческий изъян. Всегда ожидать худшего, находить шипы на каждой розе, замечать лишь ложку дегтя – это очень изнурительное занятие.

Яркий пример – украинская сага с безвизовым режимом в страны ЕС. Поначалу концепция безвизового режима подвергалась публичным насмешкам, продолжавшимся на каждой стадии процесса. Все, от телевизионных аналитиков до болтунов из забегаловок, были уверены, что любые усилия бесполезны. Украинцы сами себя накручивали. Никому они не нужны. Когда Украина, наконец, оказалась в шаге от перспективы безвизовых путешествий, лирика изменилась, но мелодия осталась прежней. Та же толпа теперь заявляет, что безвизовый режим не стоил всех этих усилий. Так много документов! Никаких гарантий!

Им буквально невозможно угодить. Практически любое положительное изменение в Украине пропускается через цинизм и негатив. Система государственных закупок ProZorro получила международные награды, сэкономила миллионы долларов и была позаимствована другими странами. ProZorro заслуживает похвалы, как пример украинского превосходства и инноваций. Но многие люди с большей вероятностью слышали о ProZorro благодаря разным теориям заговоров, называющих систему еще одной схемой для чьего-то личного обогащения.

Недавний песенный конкурс Евровидение в Украине – еще одна история успеха, не сумевшая пробиться через пресловутое негативное восприятие большинства украинских обывателей. Мероприятие можно назвать триумфом почти по всем параметрам: европейские гости восторгались красотой Киева, гостеприимством хозяев и профессионализмом самого шоу. Успешное проведение конкурса бросило вызов негативным стереотипам, позиционируя Украину как исконно европейскую нацию. Однако на просторах украинского информационного пространства этот позитивный месседж был едва заметным. Вместо этого внимание сосредоточено на предполагаемой коррупции, временных осложнениях в повседневной жизни и появлении полуобнаженного пранкера на сцене во время финала конкурса. Потеряна еще одна возможность внушить украинцам чувство гордости за свою страну.

Этот всеобщий негатив на самом деле не лишен оснований. Во многом это логичный механизм защиты, основанный на горьких уроках истории. С 1991 года украинский опыт самоуправления был глубоко разочаровывающим. Владея серьезной материальной базой, страна постепенно сползала на постсоветское дно, на фоне институциональной коррупции библейских масштабов и регулярных экономических неудач, обогативших крошечное меньшинство, и оставивших при этом большинство украинцев в нищете.

До обретения независимости история страны была еще более разрушительной. Оккупированная и разделенная на сотни лет, Украина оказалась в центре тоталитарного апокалипсиса в первой половине ХХ века, страдая больше, чем любая другая нация от рук Гитлера и Сталина. В период между 1917 и 1953 годами было убито от десяти до двадцати миллионов украинцев, но эти ошеломляющие преступления по большей части остаются неизвестными за пределами страны. Такой исторической травмы могло быть достаточно, чтобы склонить украинцев к негативному мышлению. В сочетании с легендарным фатализмом славянских преданий это более чем объясняет сильные подтексты негатива в современной Украине.

Тем не менее, важно признать, что этот негатив служит функции самоисполняющегося пророчества. Постоянное преуменьшение шансов Украины тормозит процесс послемайдановских преобразований. Реформаторам гораздо труднее поддерживать необходимый импульс для преодоления десятилетий инертности. Негатив укрепляет позиции тех, кто выступает за бездействие и покорность перед лицом неизбежного. Это также плохой сигнал для международных инвесторов. Я встречался с многочисленными делегациями потенциальных инвесторов. Их смутил мрачный тон, с которым они столкнулись во время визитов в Украину. И, несмотря на то, что некоторые представители правительства и деловых кругов преподнесли им сбалансированный обзор позитивных изменений и преодоления проблем, многие все же рисовали картину неумолимого пессимизма. Как и ожидалось, такой подход не внушает доверия инвесторам. Средства массовой информации также играют в о всем этом не последнюю роль.

Хорошие истории на украинском телевидении встречаются реже, чем улыбки в советском фотоальбоме. Вместо этого зрителей кормят ежедневным рационом бедности, несправедливости и нищеты. Украина, изображенная в вечерних новостях практически на каждом телеканале, – мрачное и непривлекательное место. Западные корреспонденты, посещающие Украину и находящиеся в Москве, также помогают поддерживать этот тон крайне негативного и мрачного освещения Украины в международных СМИ. Как можно разорвать этот замкнутый круг? В отличие от других своих врагов, Украине не нужно вести прямую войну против негатива. Розовые очки вряд ли полезны в нынешней ситуации, и честная оценка недостатков страны нужна для достижения перемен, предусмотренных Майданом. Тем не менее, уже давно назрел более остроумный подход к делам страны. Украина, безусловно, несовершенна. Она пережила одну из самых бурных историй в мире и застряла, возможно, с худшим соседом на планете. Коррупция носит эндемический характер. Люди бедны. Но здесь также есть место чуду надежды, когда активисты создали живое и процветающее гражданское общество.

Это край, где пламя свободы пережило одну из самых мрачных глав человечества, где традиции гостеприимства и инклюзивности бросают вызов многовековому политическому насилию и посягательствам. Игнорирование проблем Украины было бы глупым и контрпродуктивным, но игнорировать достоинства и достижения страны также непростительно. У украинцев есть гораздо больше поводов для национальной гордости, чем они сами думают, и они могут понять, что эта гордость сама по себе может стать первым шагом к успеху.

Источник – Питер Дикинсон, dialog.ua