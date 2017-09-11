Россия незаконно использует захваченные в Крыму буровые установки

Россия, оккупировав Крым, незаконно использует буровые установки.

Корабль Морской охраны обследовал около 20 объектов на четырех газовых месторождениях, захваченных Россией в морской экономической зоне Украины в северо-западной части Черного моря.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

ГПСУ планировала проверить информацию, что на некоторых участках Черноморского шельфа активизирована деятельность, самоподъемные плавучие буровые установки, которые были аннексированы Россией, перемещаются, туда поставляют дополнительное оборудование.

Обследование было проведено на всех действующих месторождениях в северо-западной части Черного моря – Штормовое, Архангельское, Голицинское, Одесское.

“Зафиксировано наличие вооруженных людей, которые при приближении корабля Морской охраны занимали боевые позиции, а иногда и просто демонстративно, не скрываясь, наводили оружие в сторону корабля. При радиоопросе экипажа буровых платформ персонал признавал их принадлежность Российской Федерации и утверждал, что они находятся в нейтральных водах, не нарушая законов. Однако проведение работ по добыче газа не подтверждали”, – сообщили пограничники.

Вместе с тем специалисты “Нафтогаз Украины” и “Черноморнефтегаз” засвидетельствовали, что на нескольких МСП имеющееся оборудование, которое подтверждает проведение работ по обновлению, переустановке или ремонту механизмов и приборов, а значит, они использовались для буровых работ.

“На СПБУ “Крым-1” (переименованная “Украина”) в Одесском газоконденсатном месторождении зафиксировано процесс бурения скважины”, – добавили в ГПСУ.

Межведомственная группа составила акт о выявленных правонарушениях, который передан для дальнейшего реагирования в военную прокуратуру.

Обследование было проведено ГПСУ совместно с представителями НАК “Нафтогаз Украины”, ОАО “ГАО Черноморнефтегаз”, военной прокуратуры, прокуратуры АР Крым, ГУ Нацполиции АР Крым, Государственного геологического контроля, Госслужбы экологической инспекции, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и при участии постпреда президента в АР Крым.

Источник – Госпогранслужба Украины