Помощники лидеров стран “нормандского формата” обсудят политреформы по Минским соглашениям

“Нормандский формат” пока встречается только на уровне помощников стран-лидеров.

В ближайшие дни состоится встреча помощников лидеров стран “нормандского формата”.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает украинское информационное агентство

“В ближайшие дни состоится еще один контакт на уровне помощников руководителей “нормандского формата”. Надеюсь, будет достигнут прогресс”, – сказал Лавров.

По словам российского дипломата, на встрече будет обсуждаться разработка “дорожной карты”, которая “будет предполагать шаг по укреплению безопасности, шаг по продвижению политических реформ в соответствии с Минским комплексом мер”.

Ранее сообщалось, Соединенные Штаты Америки не намерены возглавлять или становиться частью “нормандского формата” по урегулированию конфликта в Украине, в котором принимают участие представители Украины, России, Германии и Франции.

Источник – УНИАН