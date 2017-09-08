Кучма против предложения Путина о миротворцах

Миротворцы ООН могут присутствовать в Украине только на условиях самой Украины и Запада.
Миротворческая миссия ООН может появиться на Донбассе только при условии размещения на всей оккупированной территории Востока Украины
Об этом заявил экс-президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
“Миротворческая миссия должна быть при условии, что она будет на всей территории конфликта … важно, чтобы она была на всей территории и на российско-украинской границе”, – отметил Кучма.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев на линии разграничения сторон. При этом США, Германия и Франция выступили за присутствие миротворцев на всей территории конфликта. Однако министр иностранных дел спустя несколько дней заявил, что президент говорил не о миротворцах ООН.