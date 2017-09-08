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Новости

ГПУ: Арестовано за рубежом около 200 млн долларов Януковича

"112 Украина"
08 сентября 2017
Экс-президент Украины Виктор Янукович благодаря действиям ГПУ лишился около 200 млн долларов на зарубежных счетах.
На счетах окружения бывшего президента Виктора Януковича и его сына в иностранных банках арестовано около $200 млн

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

“Около 200 млн в долларовом эквиваленте арестованы как в странах ЕС, Швейцарии и Лихтенштейне. Речь идет о средствах на счетах окружения Януковича, в том числе его сына”, – заявил Енин.

Он отметил, что украинские суды уже вынесли несколько приговоров, “где несколько сотен предприятий резидентов и нерезидентов Украины признаны участниками преступной организации”. А Уголовный кодекс Украины позволяет конфисковывать имущество преступных организаций.

“112 Украина”.

Tags: ГПУ, счета, Янукович

© Гуляй Поле

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