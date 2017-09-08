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Новости

Украинецу Грибу не дают лекарств

"Радио Свобода"
08 сентября 2017

Украинец Павел Гриб, задерженный российскими спецслужбами, может умереть, поскольку ему не предоставляют необходимых лекарств.

Украинец Павел Гриб, который пропал в Беларуси 24 августа, находится в Краснодарском СИЗО без необходимых лекарств, что может привести к фатальным последствиям

Об этом заявил его отец офицер-пограничник Игорь Гриб.

“Я написал обращение всем, добавил документы о тяжелом состоянии здоровья, о необходимости в присмотре, медикаментах, опасности содержания, это может привести к фатальным последствиям. Каждый день пребывания там, без издевательств и избиения, может привести к фатальным последствиям”, – сказал он.

“Мы переживаем, что с ребенком может произойти непоправимое. И там никто не сможет оказать ему помощь – может быть кровоизлияние”, – добавил Игорь Гриб.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы до сих пор не допустили к украинцу Павлу Грибу ни представителей МИД Украины, ни адвоката.

Сын украинского офицера Павел Гриб находится в СИЗО Краснодара по обвинению в терроризме.

Напомним, 24 августа в Беларуси пропал сын украинского офицера Игоря Гриба 19-летний Павел. Он поехал в Гомель на встречу с девушкой из России, с которой познакомился в социальной сети.

Игорь Гриб, прибывший в Беларусь в поисках сына, выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), инициатором является ФСБ России. При этом Павел не воевал в АТО и не служил в силовых структурах Украины. Молодой человек является инвалидом и вынужден постоянно принимать поддерживающие препараты.

Черниговская прокуратура возбудила уголовное производство по факту исчезновения Павла Гриба по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой в связи с изчезновением Павла Гриба.

Позже оказалось, что он находится в Следственном изоляторе российского Краснодара.

Источник – “Радио Свобода”

Tags: лекарства, Павел Гриб, фсб

© Гуляй Поле

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