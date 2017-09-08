Лавров опроверг Путина

Россия уже против миротворцев ООН.

Глава МИД России Сергей Лавров дезавуировал заявление президента РФ Владимира Путина о вводе миротворцев ООН на линию соприкосновения на Донбассе.

Он сказал на брифинге в Москве по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, что с инициативой выступил президент РФ, но он хотел бы уточнить детали. По его словам, цель ее добиться строгого выполнения Минских договорённостей, где записано, что контроль над границей Украине будет передан только после выполнения политических договоренностей.

“Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой минских договоренностей”, – сказал Лавров.

Он добавил, что РФ “давно ставила вопрос”, что бы вооружить наблюдателей СММ, но у ОБСЕ нет опыта вооруженных миссий, а у ООН есть.

“Наше предложение заключается в том, чтобы наблюдатели ОБСЕ добросовестно четко и эффективно выполняли наблюдение за реализацией Минских договоренностей, давайте предадим им вооружённую охрану, состав которой будет определен сторонами конфликта – Киевом, Донецком и Луганском” – сказал он. При этом он заявил, что предложение Украины разместить миротворцев на границе с РФ не соответствует Минску-2.

22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в следующем месяце представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутренне украинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели – установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины. 7 сентября, Порошенко заявил, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.

Источник – УНИАН