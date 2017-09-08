Журналист Асеев включен колаборационистами в списки на освобождение

Местонахождение, попавшего в плен журналиста Асеева, известно. Он в списках на освобождение.

Участникам переговоров Трехсторонней контактной группе в Минске от Украины удалось узнать о месте нахождения журналиста и блогера Станислава Асеева (Васина)

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко.

По ее словам, переговоры о судьбе Асеева проходили очень тяжело и длились около месяца.

“Очень тяжело шли переговоры, выбивание, по сути, этой информации, что Асеев находится у них. Место его содержания они официально нам не дали – просто подтвердили, что Станислав в них, и он включен в списки на освобождение, которые мы сейчас обсуждаем. Мы знаем место содержания Станислава”, – сообщила Геращенко.

Она добавила, что переговорщики добивались возможности визита к Асееву координатора ОБСЕ Тони Фриша, но его допустили только к макеевской колонии, где содержат военнослужащих. Не удалось его посетить и представителям других международных организаций.

Ранее экс-нардеп Егор Фирсов заявил, что пропавший на Донбассе журналист Станислав Васин сидит в подвале “ДНР” за якобы шпионаж, боевики грозят ему тюремным заключением сроком до 14 лет.

“Радио Свобода”