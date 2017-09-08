Климкин о предложении Путина: Это манипуляция

По информации главы МИД Украины Павла Климкина, в мире понимают, что предложение Путина о миротворцах на Донбассе – манипуляция.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал предложение российского президента Владимира Путина о размещении на Донбассе миротворцев ООН манипуляцией.

“Это ожидаемая манипуляция, которая, прежде всего, заключается в том, что Россия стремится к признанию поддерживаемых ею террористов на оккупированной части Донбасса. Это пустая попытка перевести весь мирный процесс в некую виртуальную реальность. И взбить все то, чего мы достигли за это время с помощью наших партнеров”, – заявил Климкин.

По его словам, манипуляцией является и то, что россияне предлагают размещать миротворцев вдоль линии разграничения.

Климкин видит в этом путь к замораживанию конфликта, что является стремлением России “легализовать свою колонию, свой протекторат на оккупированной части Донбасса”.

“Более того, я усматриваю в этом и элемент своеобразной политической шизофрении. Москвой якобы декларируется стремление помочь ОБСЕ, миссии СММ (Специальная мониторинговая миссия – ред.). Но как? Разместив миротворцев только вдоль линии разграничения! Это же наоборот, только усложнит работу СММ, потому что нельзя иметь две миссии с разным территориальным мандатом. Это такое безумие, что одновременно и смешно, и грустно…”, – добавил министр.

По его словам, страны-члены ООН хорошо понимают эти попытки манипулировать.

Источник – “Укринформ“