Место нахождения Олега Сенцова остается неизвестным

МИД пока не знает, перевели ли Олега Сенцова в Иркутск.
Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о том, что украинского политзаключенного Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет колонии строгого режима, перевели из Якутской колонии в Иркутск.
Об этом на своей странице в Twitter сообщила спикер МИД Украины Марина Беца.
Напомним, информацию о возможном переводе Сенцова распространила правозащитник Зоя Светова.
«Олега Сенцова по всей вероятности перевели из Якутска в Иркутскую колонию строгого режима. Вот уже два дня пресс-служба ФСИН отказывается это подтвердить. ОНК по Иркутской области тоже никак не могут это проверить», − сообщила она.
По словам Световой, Сенцова могли перевести в исправительную колонию №19.
«Коллеги журналисты, выясните, пожалуйста, правда ли, что Олега перевезли? И что это за Колония? По слухам, это ИК-19», − написала она.
Источник – Марина Беца, Зоя Светова