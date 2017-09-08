Место нахождения Олега Сенцова остается неизвестным

МИД пока не знает, перевели ли Олега Сенцова в Иркутск.

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о том, что украинского политзаключенного Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет колонии строгого режима, перевели из Якутской колонии в Иркутск.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила спикер МИД Украины Марина Беца.

Напомним, информацию о возможном переводе Сенцова распространила правозащитник Зоя Светова.

«Олега Сенцова по всей вероятности перевели из Якутска в Иркутскую колонию строгого режима. Вот уже два дня пресс-служба ФСИН отказывается это подтвердить. ОНК по Иркутской области тоже никак не могут это проверить», − сообщила она.

По словам Световой, Сенцова могли перевести в исправительную колонию №19.

«Коллеги журналисты, выясните, пожалуйста, правда ли, что Олега перевезли? И что это за Колония? По слухам, это ИК-19», − написала она.

Источник – Марина Беца, Зоя Светова