Кто в Херсонской области Путина “зовет”

В Геническом районе за государственный счет издается газета, работающая против государства Украина.

Перед вами − обычный номер украинской районной газеты «Приазовская правда». Она издаётся за счёт бюджета и выходит массовым тиражом в Геническом районе Херсонской области, граничащем с оккупированным Крымом. Её учредители − районный совет народных депутатов и коллектив редакции.

Для местных жителей это официальный печатный орган власти государства Украина. Повторю ещё раз, чтоб не забыли: государства Украина. Потому что по содержанию данного СМИ такого не скажешь.

Официальная украинская газета насквозь пропитана российской пропагандой. Она открыто анонсирует кремлевские антиукраинские телепрограммы, которые, судя по тому, что публикуются в районной газете, открыты и доступны всем местным жителям.

На страницах «Приазовской правды» званые гости − местные депутаты-сепаратисты и прямые подчинённые бывшего главы района, регионала, сбежавшего в Крым и теперь работающего на ФСБ. Он от ФСБ курирует стратегический Генический район государства Украина, чтобы все понимали. И это − вне всяких сомнений, по факту «его» газета. Ознакомьтесь с содержанием, тут даже комментировать нечего.

Как гражданин Украины я прошу министерство информационной политики и лично господина Юрия Стеця, госпожу Эмине Джеппар, Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию и лично Юрия Артеменко, Сергея Костинского, а также руководство СБУ, МВД, Генпрокуратуры немедленно разобраться и ответить: как такое возможно?

Таких газет и таких редакций в Украине просто не должно быть. В принципе, а не то, что за бюджетный счет. Учредители, спонсоры, издатели таких СМИ должны не получать зарплату в гос. кассе, а давать показания специальным службам, отвечающим за безопасность Украины. А далее − как минимум, вон с должности, а как максимум − в тюрьму или по обмену на наших политузников − в их любимую РФ. Точка.

Источник – Айдер Муждабаев