Ахтем Сеитаблаев: Россия распадется в ближайшие годы

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев считает, что внешняя политика России не может не привести РФ к распаду.

Украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев заявил, что Украине нужно быть готовой к распаду России в ближайшие несколько лет.

«Наверное, еще два-три года назад не пришло время, но сейчас, с усилением армии Украины, с усилением ее экономической мощи вкупе с жесточайшими санкциями, я думаю, все к тому придет, что через год-два будет настолько жесткой ситуация с Россией, что нам надо быть готовыми к тому, чтобы – это будто падает огромное здание – не попасть под ее обломки», − сказал он.

Сеитаблаев отметил, что не мечтает о таком развитии событий, но Россия «из столетия в столетие» проводит одну и туже политику в отношении Украины.

«Пусть они построят свой туалет нормальный, пусть почистят свои улицы. Не нужно лезть к нам. У вас огромная территория, богатая страна, занимайтесь ею. Чего вы лезете к нам? Мы сами разберемся, как нам жить», − резюмировал режиссер.

Источник – “Апостроф”