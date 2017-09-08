Президент идет на второй срок

Речь Порошенко – старт его предвыборной кампании.

Фактически, Порошенко озвучил основные месседжи этой кампании. Уже понятно, что ключевая идея, вокруг которой будет вращаться кампания – евроинтеграция. Намечен план постепенного присоединения Украины к европейским институциям, референдум по НАТО. Программа евроатлантической интеграции в качестве основной цели. При этом предусматривается, что должны быть определенные результаты уже по итогам второго президентского срока Порошенко. Идеология такая: “Вы меня поддерживаете, а я вам в конце президентского срока номер два подарю евроинтеграцию”. Это основной посыл.

Любая политическая кампания предусматривает наличие основного месседжа и дополнительных. Они также были озвучены и призваны расширить и дополнить основной, чтобы увеличить электоральную базу. Это и обещания, связанные с лишением депутатской неприкосновенности в стратегической перспективе, обещания, связанные с прекращением войны на Донбассе и возвращением оккупированных территорий. И опять-таки стандартные фразы о борьбе с олигархизацией экономики и тому подобное. Эти месседжи не будут первоочередными, но также будут периодически повторяться.

Но основная “замануха” этой кампании – все-таки евроинтеграция. Но мы должны понимать, что на данный момент нигде ни членство в ЕС, ни членство НАТО не зафиксировано. Ни формально, ни неформально. Никто нам таких перспектив не предоставлял. Естественно, мы должны понимать, что подобные перспективы сейчас предоставлены быть не могут, но не факт, что они появятся и завтра. Среди формальных причин, которые препятствуют нашему членству в НАТО – неподготовленность украинской армии и неготовность экономики Украины к стандартам альянса. Неформальные причины связаны с продолжающимся украино-российским конфликтом и наличием территориальных претензий между Украиной и Россией. В НАТО все понимают, что вступление нашей страны теоретически может означать перспективу войны с Россией. Естественно, это никому не нужно. Так что в скорое членство Украины в НАТО не особенно верю.

С членством в ЕС то же самое. Мы можем каким-то образом углублять сотрудничество, могут быть определенные достижения уже в обозримом будущем – те же инфраструктурные проекты, присоединение Украины к договору об открытом небе. Это реально. Но членство на данном этапе – очень туманная и неконкретная перспектива. Я не верю, что в оставшееся время, даже если у Порошенко будет два президентских срока, на этом пути реально всего достигнуть. При чем я не о членстве, а о получении конкретных перспектив членства.

Что касается его заявлений о снятии неприкосновенности, то депутаты сами могут взять инициативу на вооружение. Идеология такая: выборы пройдут, а потом мы отменим неприкосновенность. Это будет выгодно использовать и президенту, и парламенту. Но к с его реализацией есть проблемы и вопросы. Не стоит забывать, что у нас есть такой институт как Конституционный суд, который может признать абсолютно любое решение неконституционным. И у меня есть большие сомнения, что он признает конституционным лишение депутатов неприкосновенности. Он может отменить даже поправки в Конституцию, как показывает практика. Я думаю, что все может закончится краткосрочной отменой неприкосновенности. То есть ее “хорошие депутаты” сначала отменяют, “хороший президент” это все подписывает – торжество демократии. А потом Конституционный суд это тихо отменяет. И дальше процедура либо запускается заново, либо пересматривается другим способом. Подобный сценарий, исходя из украинской практики, я бы не исключал.

Еще одна тема – создание Антикоррупционного суда. Украина взяла определенные обязательства перед ЕС и об этом говорить необходимо. И в этом направлении должны быть какие-то движения, так что президент просто “забивает” за собой эту тему, чтобы никто из политиков не использовал ее в своих политических целях.

Источник – Петр Олещук, “Новое Время”