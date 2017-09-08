Миротворцев не будет

Требования Москвы и Киева к введению миротворцев на Донбасс настолько разнятся, что делают их появление маловероятным.

Похоже, Москва не исключает для себя замораживание ситуации на Донбассе, т.е. перевод перемирия со стрельбой в перемирие без стрельбы. Таков смысл инициативы Путина относительно введения миротворцев ООН и последовавших пояснений российских официальных лиц. Но Украине фактически предлагается заплатить за это отказом от суверенных прав на неконтролируемые территории и принципа территориальной целостности.

Чтобы вводить миротворцев, надо прекратить стрельбу, говорит Москва устами Грызлова, для чего «необходимо обеспечить разведение сил и средств по всей линии соприкосновения». Введение миротворцев, говорит она его же устами, мыслимо только после того, как «Украина внесет в закон об особом статусе Донбасса принципиально важные поправки», предварительно согласовав их в контактной группе. А до того устами Путина Москва обусловила свое согласие на миротворческую миссию тем, что миротворцы будут размещены только по линии разделения сторон, а также участием в переговорах об их размещении представителей ДНР и ЛНР.

Понятно, что для Киева все это неприемлемо, о чем и заявил Порошенко в ежегодном Послании парламенту. Неприемлемо участие ДНР и ЛНР в переговорах, ибо это означало бы признание их, как самостоятельных политических субъектов. Неприемлемо размещение миротворцев только на линии разделения, ибо это означало бы перенесение на эту линию государственной границы − притом, что законом о статусе будет формально подтверждена принадлежность неконтролируемых территорий Украине. То есть, государственная граница фактически окажется перенесенной, а формально эти территории не просто останутся украинскими, но и с узаконенным самой Украиной особым статусом. И получится так, что часть Донбасса реально окажется отчлененной от нее границей, но будет считаться украинской, а донбасский конфликт, соответственно, будет считаться внутриукраинским. Получится так, что вопросов о выводе с Донбасса российских военных и российской военной техники и разоружении незаконных вооруженных формирований как бы и не существует.

Российская инициатива относительно введения миротворцев – очередная попытка эти вопросы обойти. С пониманием, что, как и прежде, обойти не удастся, но появится возможность обвинить Киев в дефиците договороспособности и миролюбия. С тем, чтобы склонить на свою сторону мировое сообщество и, прежде всего, Запад. Однако Запад в лице США и Германии успел уже от российского варианта миротворческой миссии отмежеваться и подтвердить свою приверженность варианту украинскому, согласно которому миротворцы ООН должны быть введены не только на линию разделения, но и на все неподконтрольные Киеву территории. На Западе сложилось свое понимание суверенитета и территориальной целостности Украины, от российского существенно отличающееся.

Так что какие-то переговоры о российских предложениях будут, они в виде проекта резолюции уже внесены в ООН, обсуждать их никто не отказывается, а что касается позитивного результата, то вряд ли он достижим. Российский вариант Киевом уже отвергнут, а украинский, поддерживаемый Западом, не примет Москва, перспектив компромисса тут не просматривается. Репетиции массовых протестных акций против введения миротворцев в самопровозглашенные донбасские республики, в этих республиках проводимые, − лишнее тому подтверждение.

Источник – Игорь Клямкин