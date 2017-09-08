Как и почему на сайте «Эха Москвы» появился ксенофобский опрос

Если отвлечься от троллинга со стороны граждан Украины, которые решили посмеяться над «эховскими» дураками, то в остатке получим то, что называется «формирующим опросом». Такое часто делают грязные политтехнологи перед выборами.

На сайте радиостанции «Эхо Москвы» есть раздел «опросы». Там размещаются итоги голосований, которые проводятся как на самом сайте «Эха», так и по телефону. В момент, когда я пишу эту колонку, на сайте видны результаты трех опросов: «Нужны ли России иностранные туристы?», «Удается ли вам экономить с энергосберегающими лампами?». А между ними есть результаты ответов аудитории «Эха Москвы» на вопрос: «Встретить представителя какой национальности в темное время дня вы опасаетесь?». На первые два вопроса предлагаются по три варианта ответа: «да», «нет» и «затрудняюсь ответить». На третий тоже есть подсказки: «украинца», «чеченца» и «затрудняюсь ответить». Последнее, видимо, на тот случай. Если слушатель «Эха» для себя еще не решил, кто страшнее: украинец или чеченец.

Такие вот бытовые вопросы, актуальные для россиян предлагает им самая популярная и плюралистичная российская радиостанция. По итогам голосования аудитория «Эха» может посмотреть в зеркало и узнать, что большинство в этой аудитории, 54% считает, что России не нужны иностранные туристы, а также, что только 39% удается экономить на лампочках. А между делом выяснить, что 57% тех, кто принял участие в опросе – их на момент написания статьи было более 9 тысяч – боятся украинцев, 31% опасаются чеченцев, а 12% пока не определились, кого из представителей этих двух народов они боятся больше.

Понятно, что опросы в СМИ имеют примерно такое же отношение к реальному общественному мнению, как консервы к консерватории. Понятно, что изучение общественного мнения в стране, ползущей от авторитарного режима к тоталитарному, задача весьма небанальная, и в сегодняшней России плохо реализуемая. Понятно, что данный опрос про «страшных украинцев» и «страшных чеченцев» сконструирован так, что среди его участников было лишь меньшинство тех, кто всерьез отнесся к этому паскудству, и действительно сделал выбор в ситуации, когда мало-мальски вменяемому человеку понятно, что и вопроса такого не бывает. С таким же успехом можно предложить аудитории «Эха» ответить на вопрос: «Над кем вы хотели бы этим вечером надругаться: над матерью или отцом?». А что, прикольно же, не так ли «эховцы»?

Из комментариев в социальных сетях стало ясно, что «лидерство» украинцев в этом «опросе» обеспечили граждане Украины, которые узнав об очередном паскудстве на «Эхе» решили повеселиться и проголосовать за себя, «страшных». Потроллить организаторов дурацкого опроса, доведя его до полного абсурда. Впрочем, какое-то число поклонников «Эха» приняло участие в данном мероприятии всерьез…

Идея провести дурацкий опрос возникла в ходе программы «Персонально ваш» с Василием Обломовым, который, собственно и внес это предложение. Вот откуда «это» выросло. Разговор зашел о Чечне, о Кадырове.

В.Обломов: «Можно провести опрос среди слушателей «Эха Москвы»: «Считаете ли вы, что Россия… кто вообще победил в этой чеченской войне, в первой, да и во второй – кто на самом деле победил?». Более того, если вы проведете опрос среди зрителей Первого канала, кого больше опасаются при обычной встрече на улице – американца, хохла с Западной Украины, такого, именно западного бандеровца, русского родного, китайца или чеченца – и задайте ему вопрос: кто для вас лично представляет большую угрозу – кажется, все мы втроем здесь сидящие можем предположить, какой ответ будет занимать лидирующие позиции. Проведите опрос, запилите вопрос прямо сейчас!».

А.Нарышкин: «У нас два варианта ответа есть…»

В.Обломов: «Пусть будут украинцы или чеченцы».

Не могу не отметить изумительную легкость, с которой Василий Обломов произносит этнофолизм «хохол». Напомню, речь не идет о каком-то пещерном ксенофобе. В студии «Эха» сидит молодой, талантливый поэт вполне отчетливо демократических убеждений, автор замечательных текстов не менее замечательного проекта «Господин хороший», выступавший на митинге 2011 года. У него множество ярких и точных слов в адрес путинского режима. Вот, например: «символом России может стать не георгиевская лента, а изоляционная». Хорошо сказано, не правда ли? И вот такой чудесный молодой человек сидит в прямом эфире, когда его слушают и видят многие тысячи людей, и он произносит слово, за которое по-хорошему пора уже бить в морду. Как в нормальной компании давно уже бьют в морду за этнофолизм, обозначающий еврея. Кстати, не думаю, что уничижительное прозвище евреев могло бы вылететь изо рта кого бы то ни было на «Эхе». Поскольку по «Холокосту» в либеральной тусовке есть консенсус и 6 миллионов жертв уже автоматически превращают в подлеца каждого, кто произносит слово, с которым евреев отправляли в газовые камеры. Видимо для российской либеральной тусовки 10 тысяч граждан Украины недостаточно, чтобы такое же табу было и для унижения украинцев. Кстати, если бы у руководителей Роскомнадзора были мозги, они бы вместо четырех вполне безобидных матерных слов, с которыми русский язык давно разобрался, а русская культура давно отвела им их почетное место в темном, но хорошо проветриваемом культурном подвале, запретили бы все слова «языка вражды», к которым этнофолизмы относятся в первую очередь.

Вернемся к «опросу». Если отвлечься от троллинга со стороны граждан Украины, которые решили посмеяться над «эховскими» дураками, то в остатке получим то, что называется «формирующим опросом». Такое часто делают грязные политтехнологи перед выборами. Задают, например, вопрос: «Вы будете голосовать за Иванова, который хочет сделать пенсии 5 тысяч евро, или за Петрова, который хочет их вообще отменить?». Потом данные опроса публикуются и граждане, склонные к конформизму, присоединяют свой голос к сформированному большинству.

Результаты ксенофобского опроса висят на сайте «Эхо» и их на момент написания статьи просмотрели десятки тысяч людей. Что в итоге. Инициатор ксенофобского опроса, поэт Василий Обломов, несомненно, поступил глупо и гадко. Он не руководитель СМИ. Не главный редактор. Он поэт, легко и быстро пишущий острые и хлесткие стихи. Это особое устройство головы. «Легкость в мыслях необыкновенная». Таков, например, Дмитрий Быков. Иногда, такое впечатление, что слова у них не проходят через голову. Просто не успевают обрабатываться мозгом. Главное, что у них получается писать хорошие стихи на злобу дня, и дай бог им обоим здоровья и вдохновения, и Быкову и Обломову. Но, помилуйте, это же не значит, что надо немедленно воплощать в металл все, что слетает у них с языка. Вот Быков, например, восхищается советским проектом, так что прикажете: СССР возрождать?

Нет никаких вопросов и к собеседникам Обломова, к двум Алексеям, Соломину и Нарышкину, которые «запилили» вполне нацистский вопрос на «Эхе». Это два птенца гнезда Венедиктова, из числа тех, кого ААВ выводит с помощью специальной селекции. Тут обращения к разуму и совести бессмысленны, поскольку адресатов не существует. Та же история и с главным редактором «эховского» сайта Виталием Рувинским. Это тот, который снимал с сайта «Эха» интервью Виктора Шендеровича о Путине и его криминально-спортивном окружении. Рувинский тогда много врал в сети, без конца повторяя: «Я убрал его (интервью Шендеровича) с сайта, там на протяжении всего эфира – личные оскорбления». Текст этого интервью до сих пор висит на сайте Радио Свободы, называется: «Шендерович перестал шутить». Там можно убедиться и в том, как врет Рувинский и в том, почему на самом деле убрали это интервью.

Можно было бы, конечно, спросить у Алексея Венедиктова, нравится ли ему, что у него на сайте (только не надо придуриваться, что сайт это отдельное СМИ!) вот уже вторые сутки висит нацистская гадость. Но почему-то не хочется спрашивать. Пусть висит и будет опознавательным знаком для всех, кто еще не понял, что такое «Эхо Москвы» и кто такой Алексей Венедиктов.

Источник – Игорь Яковенко