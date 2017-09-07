Российские войска стягиваются не для наступления, – Грымчак

Юрий Грымчак не исключил, что российские войса стягивают не для наступления.

В МинАТО назвали число российских военных на границе с Украиной и Донбассом.

Об сказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, сообщает

“В 2014 году группировка российских войск у нас на границе насчитывала около 100 тысяч бойцов. Это очень много. Это почти десятая часть всего личного состава российской армии. А сегодня они накопили около 40 тысяч. Плюс еще 5-10 тысяч, находящихся на территории ОРДЛО”, – сообщил он.

Вместе с тем Грымчак допускает, что РФ скапливает войска на границе не для наступления. Он отметил, что число военных РФ на Донбассе – это не те силы, которые можно применить для серьезного наступления.

“Провокацию устроить на любом отрезке фронта они могут. Но для серьезного наступления сил мало”, – заявил он.

Источник – Апостроф.