В следующем году материковая Украина увеличит вещание на Крым

Уже в первом полугодии 2018 г. на Крым начнут вещание до 16 украинских телеканалов.

“Мы не только расширяем вещание украинских телеканалов и радиостанций на юг Херсонской области и на территорию Крыма, но и создаем условия для повышения качества контента. Именно поэтому появляются специализированные крымские вещатели. Эта работа будет продолжаться согласно разработанному плану”, – заявил член Нацсовета по телевидению Сергей Костинский.

Кроме этого, в планах Нацсовета – развитие цифрового телевизионного вещания из Чонгара и Чаплинки (оба – Херсонская область).

“Там будут созданы дополнительные мультиплексы. Таким образом, на каждом из объектов появятся до 8 телеканалов. Будет увеличена высота и самой Чаплинской телевышки – с 92 до 130 м. Проект будет завершен в первом полугодии 2018 года”, – отмечается в сообщении.

По данным Нацсовета, в 2016-2017 годах на юге Херсонской области, на административной границе с Крымом было задействовано 12 FM-частот, организовано вещание в 6 населенных пунктах с участием 7 радиостанций.

До конца года планируется организовать вещание еще в 10 городах и поселках региона.

Напомним, что в августе на РТС Чонгар в Херсонской области в тестовом режиме было начато тестовую трансляцию телеканалов на оккупированный Крым.

Источник – Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания