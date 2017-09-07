К плененному Грибу не пускают адвоката и консулов

К гражданину Украины Павлу Грибу никого не пускают.

Российские спецслужбы до сих пор не допустили к украинцу Павлу Грибу ни представителей МИД Украины, ни адвоката.

Об этом сказал начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

Он отметил, что согласно консульской конвенции между Украиной и РФ, российские правоохранительные органы должны обеспечить доступ к задержанному адвоката в течение 4 дней. Однако до сих пор этого не сделали.

“Консулы генерального консульства в Ростове-на-Дону 31 августа и 1 сентября прибыли к управлению федеральной службы безопасности Российской Федерации в Краснодарском крае с целью встречи с заключенным”, – сообщил он.

“Однако они не были допущены к задержанному гражданину Украины, что является грубым нарушением консульской конвенции между Украиной и Россией в части, касающейся требования обеспечения российскими компетентными органами реализации права консульского должностного лица посетить задержанного. В том числе и предоставлении ему необходимой правовой помощи не позднее, чем через 4 дня после ареста. А он, как сообщается в официальном сообщении генеральному консульству Украины, был задержан 25 августа”, – сказал Карилич.

24 августа в Беларуси пропал сын украинского офицера Игоря Гриба 19-летний Павел. Он поехал в Гомель на встречу с девушкой из России, с которой познакомился в социальной сети.

Игорь Гриб, прибывший в Беларусь в поисках сына, выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), инициатором является ФСБ России. При этом Павел не воевал в АТО и не служил в силовых структурах Украины. Молодой человек является инвалидом и вынужден постоянно принимать поддерживающие препараты.

Черниговская прокуратура возбудила уголовное производство по факту исчезновения Павла Гриба по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой в связи с изчезновением Павла Гриба.

Позже оказалось, что он находится в Следственном изоляторе российского Краснодара.

Источник –“Украинская правда”