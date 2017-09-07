Украинца Гриба в России обвиняют в терроризме

Пропавший в Беларуси украинец Павел Гриб найден в России. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сын украинского офицера Павел Гриб находится в СИЗО Краснодара по обвинению в терроризме

Об этом сказал начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

“7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ РФ в Краснодарском крае о содержании Павла Гриба в Краснодаре. В сообщении говорится, что Павел Гриб был задержан по обвинению в совершении преступления в соответствии с ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса РФ”, – рассказал Кирилич.

Он также добавил, что сейчас украинские представители в России выясняют, при каких обстоятельствах был задержан Гриб, а также пытаются добиться доступа к нему адвоката и близких.

“Посольству Украины в России и Генеральному консульству Украины в Ростове-на-Дону дано поручение оперативно обратиться с нотой в МИД РФ и в представительство МИД России в Краснодарском крае с требованием безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов к задержанному гражданину Украины, сообщить о причинах и обстоятельствах задержания, условиях содержания, обеспечения его права на адвокатскую защиту, а также обеспечить лекарствами, которые он по предписанию врача ежедневно употребляет”, – добавил Кирилич.

Статья 205 Уголовного Кодекса РФ инкриминирует террористический акт и предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет лишения свободы.

24 августа в Беларуси пропал сын украинского офицера Игоря Гриба 19-летний Павел. Он поехал в Гомель на встречу с девушкой из России, с которой познакомился в социальной сети.

Игорь Гриб, прибывший в Беларусь в поисках сына, выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), инициатором является ФСБ России. При этом Павел не воевал в АТО и не служил в силовых структурах Украины. Молодой человек является инвалидом и вынужден постоянно принимать поддерживающие препараты.

Черниговская прокуратура возбудила уголовное производство по факту исчезновения Павла Гриба по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой в связи с изчезновением Павла Гриба.

Позже оказалось, что он находится в Следственном изоляторе российского Краснодара.

Источник – “Украинская правда”