Госдеп США уверен, что миротворцы на Донбассе должны быть

Госдеп США не принял варианта ввода миротворцев на Донбасс, предложенного Россией.

Миротворцы, которые, как настаивает Украина, должны прибыть на Донбасс, должна находится на всей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, а не только на линии разграничения, как настаивает Россия.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт.

При этом, представительница Госдепа отметила, что инициативу по размещению миротворцев нужно изучить. США считают, что такая сила может защитить украинцев любого этнического происхождения и помочь восстановить суверенитет Украины.

«Любая подобная миротворческая сила получить широкий мандат для обеспечения мира и безопасности по всей оккупированной территории Украины», − сказала Науерт.

Как сообщалось ранее, Германия и Франция в ближайшее время разработают концепцию миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Напомним, Украина представила ООН свою позицию по миротворцам на Донбассе.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

В ответ первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

«Европейская правда»