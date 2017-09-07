Поклонская попыталась убедить Жириновского, что у нее нет “сексуальной неудовлетворенности”

Наталья Поклонская порекомендовала Жириновскому не подходить к ней, поскольку у нее нет “сексуальной неудовлетворенности”.

Бывший «прокурор Крыма», а нынче нелегитимный «депутат Госдумы РФ» Наталья Поклонская заявила, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский несправедливо объясняет ее борьбу против фильма «Матильда» и любовь к личности императора Николая II «сексуальной неудовлетворенностью».

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Владимир Вольфович продолжает удивлять занятным ходом своих мыслей. Сентябрь начался под эгидой определения слабых политиков. Первым в этот «список Жириновского» попал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отставки которого он потребовал, а затем и наш святой государь Николай II. Затрудняюсь предположить, какие природные или иные факторы влияют на такое видение истории и текущей ситуации», − написала Поклонская.

По ее словам, что при царе Николае Жириновского за такие высказывания вызвали бы на дуэль.

«Касательно скабрезного комментария в мой адрес скажу, что как раз во время царствования Николая Александровича Романова первый же русский офицер вызвал бы вас на дуэль, уважаемый Владимир Вольфович, потребовав от вас сатисфакции за оскорбление женщины и не достойное любого мало-мальски уважающего себя мужчины поведение. Лучше подумайте, всем ли удовлетворены вы, позволяя себе скатываться до обсуждения своих коллег, используя такие выражения «ниже пояса», – добавила Поклонская.

Она добавила, что, говоря о ее неудовлетворенности, Жириновский «не угадал».

«Подходить ко мне не советую, ну разве кроме того случая, если вы вдруг захотите извиниться за сделанный комментарий. Но на это особо не рассчитываю, ведь мало у кого хватает мужества признать, что был не прав», – резюмировала она

Напомним, что 6 сентября Жириновский в эфире «Эха Москвы» назвал российского императора Николая «слабым, трусливым, подкаблучником». И рассказал, что депутат Тишковская из Ярославля когда-то напала на группу его коллег, потому что у нее был приступ «бешенства матки».

На вопрос ведущего, есть ли «бешенство матки» у Поклонской, Жириновский пояснил, что «везде, где есть какие-то действия, − в искусстве, в политике, в творчестве − везде есть сексуальная неудовлетворенность».

Эхо Москвы